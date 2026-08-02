Una “viuda negra” menor de edad, una banda aceitada y dos amigos que se confiaron de más

Las detenciones fueron concretadas por efectivos de la División Investigaciones Comunales 14, tras una investigación que permitió identificar a los integrantes de la banda y localizar los domicilios donde se ocultaban.

La causa se inició a raíz de un robo cometido el 6 de junio de este año, cuando dos hombres conocieron a dos mujeres en un boliche del barrio de Palermo y luego se dirigieron junto a ellas a una barbería, donde consumieron bebidas alcohólicas y perdieron el conocimiento.

Horas más tarde despertaron y comprobaron que les habían sustraído distintos objetos de valor, por lo que radicaron la denuncia.

A partir de distintas tareas investigativas, el personal analizó imágenes de cámaras públicas y privadas y logró reconstruir el recorrido de los involucrados. De esa manera identificó a los hombres y mujeres que participaron del hecho, además del vehículo utilizado para concretarlo, un Renault Logan de color blanco.

Las averiguaciones permitieron establecer la identidad de los sospechosos y determinar que dos de ellos residían en la Villa Zavaleta y otro en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón, por lo que la Justicia ordenó allanamientos simultáneos.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidos tres integrantes de la banda en la Ciudad y un cuarto sospechoso en Morón. Además, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares y elementos de interés para la investigación.

Intervinieron el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30, a cargo de Martín Sebastián Peluso, el Juzgado Nacional de Menores N° 3, a cargo de Julia Marano Sanchis, y el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Morón, a cargo de Ricardo Julio Fraga.