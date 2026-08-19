"Sudamérica es el epicentro de la cocaína mundial": Alejandra Monteoliva reveló que la región produce 4000 toneladas al año

Alejandro Monteoliva conversó con Eduardo Feinmann sobre una de las grandes problemáticas que enfrenta la región: el narcotráfico. “Sudamérica es identificada hoy como el epicentro de la cocaína mundial, se producen entre 3.800 y 4.000 toneladas al año”, explicó.

“Colombia hoy produce cinco veces más que hace 10 años atrás. Bolivia produce más, Perú produce más”, detalló. En relación al rol de Argentina, aclaró que es un país “de tránsito” sin producción masiva de hojas de coca. “En el último informe de la Organización Mundial de las Aduanas muestra que un dato clave que son los puertos de procedencia de la droga, ahí estamos últimos”, explicó.

La ministra también habló sobre un tema que fue creciendo en el debate público a partir de una serie de casos: la salud mental dentro de las fuerzas armadas. “Se incrementaron los suicidios de la fuerza en el año 2025. Hubo un 30% más que en el 2024”, explicó y lo vinculó al aumento general de la tasa en el país.

“Las fuerzas federales no escapan a esa realidad. La tasa de suicidio de Argentina, está en el informe que publicamos, es del 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes”, explicó. "Y en el tema salud estamos hemos avanzado muchísimo con Gendarmería y con Prefectura. Hace 3 meses que llevamos la implementación de una nueva obra social y un prestador específico como lo es Médicus", dijo en relación a alguna de las medidas que se tomaron desde Nación.

Uno de los grandes hitos del año será la visita del Papa León XIV. “Nosotros vamos a tener la responsabilidad del cuidado de la investidura del Santo Padre, el diseño de los dispositivos de seguridad a partir de los requerimientos que hace la Santa Sede y el control y el manejo de multitudes”, detalló.

A su vez, implicará un despliegue por todo el país. “Va a implicar un despliegue especial en rutas, en fronteras. Van a venir personas de los países vecinos y habrá que controlar puertos y aeropuertos”, agregó.

“Yo soy más Malvinista que nadie”, aclaró la ministra cuando Feinmann le preguntó por la polémica ocurrida en el Mundial. “En este en este caso yo no defino cómo se hace un operativo de seguridad. La FIFA envió una comunicación a los países y pasaron un listado de banderas que sí y banderas que no”, explicó.

“Las Malvinas son argentinas y este es el gobierno que más ha hecho, les aseguro, todo el trabajo que viene haciendo Cancillería y el involucramiento del presidente en distintos ámbitos”, sentenció.