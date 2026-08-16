Extraditaron a un peligroso criminal turco condenado a prisión por perpetua por casi 30 homicidios

El procedimiento se realizó de manera coordinada entre la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía Federal Argentina (PFA) y el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Kurtulus permanecía alojado en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza e incorporado al Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGGLPLAR), bajo estrictas condiciones de seguridad.

De acuerdo con las investigaciones de la Justicia turca, la organización que lideraba contrataba sicarios para cometer homicidios y estaba vinculada a numerosos delitos violentos. En distintos operativos realizados en Turquía fueron detenidos 54 integrantes de la estructura criminal y secuestradas armas de fuego de gran calibre y explosivos.

Kurtulus fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Superior de Justicia de Esmirna por delitos que incluyen homicidio con premeditación, asociación ilícita, robo a mano armada, sicariato, privación ilegal de la libertad, homicidio doloso, amenazas e infracciones a la legislación sobre armas de fuego, por hechos cometidos entre 2016 y 2017.

En diciembre de 2019, mientras pesaba sobre él un pedido de captura internacional, ingresó a la Argentina desde Panamá utilizando un pasaporte falso. Luego de una investigación de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, fue detenido en junio de 2020 en Puerto Madero.

Posteriormente, tras el intercambio judicial y diplomático entre ambos países, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, concedió la extradición solicitada por Interpol Ankara para que el ciudadano turco rindiera cuentas ante la Justicia de su país.

Para concretar su salida del territorio nacional, efectivos de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, con la colaboración de un Grupo de Apoyo Táctico y motos de la Dirección General de Orden Urbano y Federal, trasladaron a Kurtulus desde el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza hasta el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

Allí, una vez cumplidos los procedimientos migratorios correspondientes, fue entregado a una comitiva de la Policía Nacional de Turquía para su traslado hacia Estambul.

La expulsión y extradición de Kurtulus permitió sacar del país a un criminal de alto riesgo requerido internacionalmente y ponerlo a disposición de las autoridades de su país para el cumplimiento de su condena.