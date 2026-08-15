Dos colombianos y una venezolana fueron sorprendidos desvalijando departamentos en Belgrano

No estaba en su casa pero una corazonada lo llevó a revisar la aplicación de cámaras de seguridad en el celular. Allí se encontró con algo que lo alarmó enormemente: tres personas desconocidas merodeaban por su edificio en Belgrano.

Llamó al 911 y la Policía de la Ciudad se movilizó hasta Roosevelt al 2600 dónde sorprendió a dos de los delincuentes saliendo por la puerta. El restante estaba en el octavo piso y al verse acorralado, se tiró por el hueco de la escalera, cayendo en el séptimo y resultando herido. Al revisar las instalaciones, los agentes constataron que habían reventado varias cerraduras del tercero.

Al constatar los antecedentes, los agentes de la Comisaría Vecinal 13C descubrieron que estaban ante una banda de delincuentes extranjeros con un frondoso prontuario.

Un colombiano de 38 años registraba un antecedente por robo en poblado y en banda (2016) y fue identificado por la División Enlace Interpol de la Policía de la Ciudad mediante un cotejo de huellas dactilares, que permitió establecer que utilizaba otra identidad y que sobre él pesaba un pedido de captura internacional por diversos delitos.

Otro de los detenidos, también colombiano pero de 59 años, tenía diez antecedentes por robos simples y robos agravados y afrontaba una pena unificada de cuatro años y nueve meses de prisión.

La tercera detenida es una mujer venezolana que registraba tres causas judiciales, por encubrimiento (2025), hurto (2025) y robo (2026).

Por la causa de hurto en grado de tentativa recibió una probation por un año en mayo de 2026. Además, Migraciones había declarado irregular su permanencia en el país y ordenado su expulsión de la Argentina, aunque la medida no está firme.

Al comprobar que no habían forzada la puerta de acceso, creen que usaron una llave clonada. A su vez, contaban con un set de herramientas para forzar cerraduras y puertas como una prensa hidráulica y un juego de pinzas. Estaban en posesión de efectivo de diversos países, joyas y hasta una consola de videojuegos.