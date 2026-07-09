Le robaron la camioneta el primo del “Pipa” Higuaín, se fugaron y los rastrearon con el GPS del vehículo

Facundo Higuaín, de 22 años, llegó hasta su casa junto a su novia cuando fue sorprendido por un ladrón que, armado con una pistola, los amenazó: “Bajense por que los mato”. El hecho, que quedó registrado por una cámara de seguridad, dio pie a una investigación.
El hecho ocurrido en Núñez continuó en el partido de Malvinas Argentinas, sitio elegido por la pareja de delincuentes para ocultarse. No obstante, estos no contaban con un dato clave: la camioneta BYD gris de última generación contaba con un sistema de GPS que permitió a los agentes de la Policía de la Ciudad rastrearlos.
Un trabajo coordinado entre la División Investigaciones de Organizaciones Criminales y la policía bonaerense, permitió montar un operativo cerrojo para atraparlos. Los ladrones manejaban por una calle de Grand Bourg cuando fueron avistados por los agentes. Allí fue clave un dato: la vestimenta.
Tanto el hombre de 29 años, como su cómplice, una mujer boliviana de 33, llevaban puesta la misma ropa que la noche del asalto, incluyendo un sombrero de uso muy poco frecuente. El dato terminó de dar luz verde a los efectivos para actuar.
Tras intentar huir a pie, los ladrones fueron interceptados a solo 200 metros de una comisaría. La camioneta fue restituida a Facundo, primo del ex-futbolista, Gonzalo “Pipa” Higuaín. El joven es, además, director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).