"El muro que plantea Jorge Macri en la Ciudad es ridículo": Rodríguez Larreta apuntó contra el jefe de Gobierno porteño

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad y actual legislador porteño (Volvamos Buenos Aires), Horacio Rodríguez Larreta, criticó al presidente Javier Milei y a Jorge Macri.

Asimismo, habló de los ex miembros del PRO que actualmente se enfilaron detrás del gobierno libertario y señaló que “están apoyando una idea diferente" a la fundada con el macrismo, allá por el año 2005, cuando junto con Mauricio Macri creó la nueva fuerza Propuesta Republicana.

"Apoyan la idea libertaria de un presidente para el que ´lo único que vale es la estabilidad´ y que te dice ´si no pensás como yo, sos un hijo de puta´, sostuvo Larreta.

En la misma línea, se refirió a su sucesor Jorge Macri de quien es muy crítico y que, en muchas ocasiones, hizo público su descontento respecto a la gestión que lleva adelante en la Ciudad de Buenos Aires. Más allá de considerarla deficiente, cuestionó la falta de obra pública y el aumento de personas en situación de calle.

“Jorge Macri está haciendo todos los deberes para ser el candidato de Milei en CABA. Es obvio que está buscando eso”, afirmó.

“Que no joda más con la casta”:

Larreta, apuntó también contra el presidente Javier Milei y aseguró que "ya no menciona la palabra casta porque se le cae la cara”: “Que no joda más”, sentenció.



En la misma línea, manifestó que "ya había" bastante con el clan Menem dentro de La Libertad Avanza (LLA), comandado por Martín y Lule, y con el actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

"Que no joda más con la casta. Milei ya ni lo dice. Yo creo que no menciona la palabra porque se le cae la cara. Y no es de ahora porque nombró uno en los últimos dos meses, venía desde hace tiempo”, aseguró en una entrevista.

“Como en todos los sectores hay gente buena, políticos buenos, otros regulares y otros malos. Y posiblemente si vos ves la trayectoria de la Argentina y el resultado hubo más malos que buenos, pero hay gente que laburó muy bien”, analizó.

“Yo creo en la experiencia también, la experiencia vale. La experiencia para trabajar en el Estado se hace trabajando en el Estado, no hay otra”, insistió Rodríguez Larreta.

“Para los que no encuentran su pendrive con bitcoin”:

Tiempo atrás, Horacio Rodríguez Larreta propuso construir 25.000 viviendas como forma parte de su plan urbano "Metrópolis", ideado para la clase media.

El proyecto se enfoca en el desarrollo del sur de la Ciudad de Buenos Aires mediante la utilización de terrenos subutilizados o baldíos.

A través de un video de presentación que difundió en sus redes sociales, se puede ver al dirigente en un auditorio explicando sus planes para mejorar la Ciudad e insistió en que se debe empezar “por el sur” porteño, área que consideró la más rezagada.

"Segunda transformación de Buenos Aires. Buenos Aires tiene todo para convertirse en una gran Metrópolis. Pero para lograrlo hace falta una segunda transformación, que profundice lo que ya empezamos, que recupere este tiempo perdido y que se anime a ir más lejos", precisó a través de su cuenta de X, ex Twitter.



Al mismo tiempo que remarcó que "es la decisión de completar la Ciudad. Y esa nueva etapa empieza donde más falta hace. Empieza entendiendo que cuando levantamos a los que están más abajo, la Ciudad entera se eleva. Ahora le toca al Sur".

En el clip se lo ve a Rodríguez Larreta alertando sobre los desafíos que implica mejorar el sur porteño. “Cuando igualamos para arriba, cuando levantamos a los que están más abajo, la Ciudad entera se eleva”, señaló.

Además, explicó que cuenta con “más de cien proyectos que se pueden financiar con el Presupuesto de la Ciudad, lo digo con la experiencia de ocho años de gestión”. Entre esas iniciativas, detalló la reorganización del complejo hospitalario del sur, argumentando que, si bien la mayoría de los hospitales están allí, “hay que reorganizarlos” para mejorar el acceso y la calidad del servicio sanitario.