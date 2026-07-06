"Hemos vuelto a tocar los techos de viandas que repartíamos en pandemia": un sacerdote habló del aumento de la pobreza y cuestionó a Jorge Macri

El sacerdote de la Iglesia de San Cayetano, Lucas Arguimbau, respondió a las críticas del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien había cuestionado el trabajo que realiza la Iglesia con las personas en situación de calle.

En el marco de una entrevista, el religioso defendió la tarea de asistencia y sostuvo que el problema de la indigencia trasciende cualquier discusión sobre jurisdicciones.

“El que vive en la calle vive en la calle. No importa si es de provincia o Capital”, afirmó Arguimbau, al rechazar la diferenciación planteada por Macri sobre el origen de las personas que duermen en el espacio público.

Y sumó: “Que pase de un lado al otro es relativo, nosotros le brindamos un servicio para sostenerlo".

La compleja situación social argentina:

El sacerdote advirtió que el aumento de la pobreza y la exclusión se refleja diariamente en el trabajo que realizan desde la parroquia. “Cuando ocurren cosas en la economía de un país, no se visualizan solo en un Excel sino en historias con nombre y apellido”, explicó.

Asimismo, remarcó que el objetivo debe ser resolver rápidamente las situaciones de vulnerabilidad. “El fin es solucionarle el problema a la gente. Hasta económicamente conviene resolver bien y rápido”, dijo.

Arguimbau describió además un escenario cada vez más complejo: “Hay situaciones de indigencia y miseria, como todos los enfermos psiquiátricos y gente con discapacidad grave que tenemos en la calle”.

También indicó que entre quienes buscan ayuda hay un número creciente de jubilados: “Vienen jubilados que podrían ser mi vieja o mi viejo”.

El sacerdote alertó que salir de la calle es un proceso muy difícil: “Una vez que bajaste el escalón de quedar en la calle, es difícil volver a subir”.

Más asistencia:

En otro tramo de la entrevista, Arguimbau aseguró que en los últimos meses creció de manera significativa la cantidad de personas que recurren a la Iglesia en busca de ayuda.

“Hubo un aumento importante de la gente que viene a buscar ayuda”, afirmó, y precisó que la asistencia alimentaria volvió a niveles similares a los registrados durante la pandemia.

“Hemos vuelto a tocar los techos de viandas que repartíamos en pandemia. El miércoles pasado dimos 800 porciones”, detalló.

Finalmente, sostuvo que la salida a esta problemática requiere del trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones sociales: “Hay que demostrar que se sale trabajando juntos y no de un modo individual”, concluyó.