Tiene 17 años y acumula 12 causas por asaltos a mano armada: cayó el último integrante de "Los Atrevidos"

Este delincuente de 17 años contaba con un amplio prontuario delictivo, ya que acumulaba 12 causas entre 2024 y 2026, entre ellas robos agravados por el uso de arma de fuego y robos en poblado y en banda, todos ellos cometidos en Capital Federal.

Personal de la División Investigaciones Comunales 4 llevó adelante las tareas para esclarecer el asalto cometido el 30 de abril de este año, cuando una banda le robó, a punta de pistola, una camioneta Jeep Renegade a una mujer a poco de salir de una carnicería ubicada en Arzobispo Espinosa al 1500.

Después de la detención inicial de cuatro menores en los ocho allanamientos que se hicieron en Avellaneda, los oficiales continuaron con su despliegue en esa localidad y lograron localizar al último delincuente de la banda en Montaño al 500.

El ladrón fue sorprendido en la vía pública cuando se retiraba de su domicilio y quedó a disposición del Juzgado Nacional de Menores N° 5, a cargo de Gonzalo Oliver de Tezanos, Secretaría 13 de Amalia Fontinovo, que ordenó su traslado al Instituto Inchausti.

La banda tenía como modalidad robar vehículos tanto en los barrios del sur de la Ciudad como en algunas localidades bonaerenses, para luego llevarlos a Dock Sud, donde eran desmantelados.

Los investigadores también hallaron un perfil de la red social Instagram en el que los delincuentes subieron un video con ellos a bordo de la camioneta robada. La historia subida mostraba a los cinco menores en un video tras el escape en el Jeep Renegade con mensajes como “Arriba Los Atrevidos”, “jueves de Jeep” y emojis de trébol y ninjas.