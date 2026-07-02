“Darles comida y abrigo afuera solo hace que vengan más”: Jorge Macri criticó la ayuda de la Iglesia a las personas en situación de calle y no se la dejaron pasar

En video protagonizado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, generó sorpresa en el ámbito público. En el fragmento, el alcalde apuntó contra la Iglesia por “darle comida y abrigo” a las personas en situación de calle.

“Acá hay una discusión que tenemos que tener, que la tengo con la iglesia en general porque la lógica de darle comida y abrigo afuera, porque nunca la meten en la iglesia, solo hace que vengan más y cada vez queden más dependientes de eso”, sostuvo.

Macri sostuvo que el Estado debe trabajar para que quienes viven en la calle accedan a paradores, asistencia médica, alimentación y programas de acompañamiento, y cuestionó aquellas acciones que, según su visión, no promueven una solución de fondo.

Las declaraciones se produjeron en medio de un intenso debate sobre el crecimiento de la población en situación de vulnerabilidad en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y las estrategias más efectivas para brindar asistencia.

“Los une el desprecio por la gente”:

El presidente del PJ Ciudad, Mariano Recalde, criticó al Jefe de Gobierno porteño: “Sin plan de gestión, sin nada para mostrar, Jorge Macri se dedica a hacerle monerías al dueño del circo que está en la Rosada para que no le dispute la Ciudad”.



Y agregó: “Los une el desprecio por la gente y la desconexión total de la realidad”.

“Dejan en evidencia lo que el Gobierno no hace”:

Por su parte, el legislador porteño Emma Ferrario señaló: “En lugar de colaborar con la Iglesia y las organizaciones que ayudan a las personas que están en la calle, Jorge Macri se enoja porque dejan en evidencia lo que el Gobierno de la Ciudad no hace: sacar a la gente de la calle”.

“Esta miserabilidad de persona…”

El presidente del Partido Movimiento de Acción Vecinal, Martín Dandach, fue contundente: “El inútil inmoral de Jorge Macri dijo que está en contra de que la Iglesia Católica sea un espacio de contención y alimente a los pobres que genera el mismo gobierno que él apoya”.

“Este tipo es de lo peor y mas despreciable que dio la política. Esta miserabilidad de persona es otro que no puede seguir gobernando más”, sumó.

“No le importa la vida de las personas”:

A su turno, la diputada Nacional, Paula Penacca, aseguró: “Jorge Macri no solo no hace nada para evitar el aumento de la pobreza sino que pretende que quienes están en situación de calle mueran de frío y hambre. Al igual que el presidente, no le importa la vida de las personas”.

Críticas anteriores de García Cuerva:

Tiempo atrás, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por el megaoperativo de seguridad "Tormenta Negra" en 15 barrios populares.

Durante una misa en la Villa 31, el prelado advirtió que la verdadera "tormenta negra" es el narcotráfico y la ausencia del Estado.

“Habla desde el desconocimiento”:

El arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Monseñor Gustavo Carrara, cruzó con dureza los dichos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

“Cáritas en Buenos Aires tiene lugares donde aloja a las personas. Por lo menos tiene 400 plazas para varones, otras 50 plazas para mujer”, afirmó el religioso.

Y agregó: “Están los Hogares de Cristo y muchos de esos centros barriales son también casas comunitarias donde alojan a muchas personas”.

“Uno no tiene que juzgar. Frente a situaciones muy complicadas, el Papa Francisco se preguntaba: ‘¿Por qué él está en esta situación y yo no?’. Es un poco misterioso”, reflexionó.