“Es una ignorante y una tránsfuga”: Novaresio apuntó contra Clara Muzzio por calificar a la Educación Sexual Integral como “siniestra”

Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lanzó dichos polémicos en torno a la educación sexual desde temprana edad. Llamó “trampa mortal” a la Educación Sexual Integral (ESI), entre otras cosas.

Rápidamente, sus dichos provocaron un fuerte repudio en las redes sociales y la reacción de Luis Novaresio, quien le dedicó un duro descargo al aire de su programa de televisión.

“Yo no tengo nada personal. La conozco solo de vista cuando iba a las marchas del orgullo o cuando participaba de actividades”, comenzó el periodista al recordar su “cambio” de postura respecto a la ideología de género.

Y continuó: “He notado que la señora Clara Muzzio giró violentamente a la derecha, pero con torpeza. La señora que debería dedicarse a que funcionar a la ciudad. El cargo de jefe de Gobierno me parece pomposo, es un intendente. Alumbrado, barrido, limpieza, seguridad: a esto dedicate”.

“Clara Muzzio está obsesionada porque los porteños no tienen hijos, tema atrapante. Y ahora criticó la ESI. Yo estoy azorado porque me confieso una persona ignorante y por lo tanto, frente a los ignorantes, me siento un par. Ahora, un ignorante petulante como esta señora, es difícil de encontrar en la vida”.

“Burra desde lo científico”:

Luego, el periodista cuestionó el desconocimiento de la funcionaria sobre el tema: “Yo podría contestarle y decirle que es burra desde lo científico, que el debate sobre la genitalidad y el género tiene enormes especialistas que esta señora desconoce”.

“Yo podía decirle acientífica, burra, ignorante. La vicejefa de Gobierno, que cobra el sueldo de todos los porteños, dice que la ESI propicia que si un varón juega los 5 años en la salita de cinco con una muñeca puede ser una persona diversa”, sumó.

En la misma línea, señaló: “Por supuesto que creo que la ESI es central. La ESI sirve, por ejemplo, para prevenir enfermedades de transmisión sexual, es probablemente en muchos casos la única información que se tiene para que un niño proteja su cuerpo, sepa cómo se usa un preservativo, evite embarazos no deseados. Yo nunca la escuché esta señora angustiada porque hay una mujer asesinada cada 29 horas”.

“Deberías actuar con mayor responsabilidad”:

Por su parte, también se sumó a las críticas la diputada Nacional por la UCR en CABA, Mariana Coletta: “Clara, lo que destruye a los niños y niñas es el odio que promueven estos mensajes”.

Y agregó: “La ESI los ayuda a denunciar, a identificar si sufren abusos o violencias y, sobre todo, a ser libres. Como mamás que somos, me sorprende que no reconozcas lo importante que es la ESI para que los chicos aprendan a hacer respetar su cuerpo y comprender los límites”.

El cambio de política:

Novaresio también cuestionó el cambio de postura política que tuvo Muzzio: “Es una tránsfuga. El transfuguismo es mutar de un lugar a otro. Yo me acuerdo cuando ella iba, aplaudía, abrazaba a todos los que apoyamos la diversidad y hoy pasó a decir que la genitalidad la determina. Qué ignorante. Ella la jugaba de progre. Ahora ve que hay una ola de cierto conservadurismo y se sube mal”.

Y cerró con una sugerencia: “Yo le aconsejaría, doctora Muzzio, alumbrado, barrido, limpieza y seguridad. Y si quiere hablar de la ESI, primero infórmese y lea, hay manuales. Doctora Muzzio, sea respetuosa por los pibes que la pasan muy mal para encontrar su identidad. Usted no tiene la menor idea de lo que significa para una chica o un chico que transiciona cuánto daño usted le hace. Es un ignorante, es mala”.

Los dichos de Clara Muzzio sobre la ESI:

En una entrevista Muzzio habló sobre la abrupta caída de la natalidad en Argentina. En esa línea, cuestionó al feminismo contemporáneo por haber impulsado, según ella, a muchas mujeres a priorizar el desarrollo profesional por sobre la maternidad.



Asimismo, apuntó contra la ESI y cómo aborda la identidad de género: “Es otra trampa mortal. Creo que la ESI terminó metiéndonos ideas, sobre todo a los chicos en edad muy temprana, con una fuerte ideología de género, con una fuerte destrucción de real información”.

“Es lo que hoy hace que tengan poca información, que estén como completamente perdidos (...) ideas monstruosas en donde esta ideología siniestra se les mete a los niños. Un niño que juega en sala de cinco con una muñeca. Una institución que ya le dice al niño que tal vez él nació en un cuerpo equivocado”, añadió.

La funcionaria insistió en su postura sobre el sexo y el género, rechazando la diversidad de identidades que contempla la ESI: “Estas cosas las empezamos a ver en los materiales que se dan en la ESI en donde empieza a existir toda esta multi diversidad de géneros. Yo sostengo que hay dos sexos, el masculino y el femenino, y uno nace con eso”.

Luego, vinculó la baja natalidad con la legalización del aborto y cuestionó duramente a quienes respaldan ese derecho: “Este es un país que al final termina valorizando la cultura de la muerte. Pero también me parece muy cínico escuchar a personas que militaron y que además hoy sostienen seguir estando a favor del aborto, que se escandalicen por encontrar un bebé descuartizado, porque eso es el aborto. No es ni más ni menos que niños que son asesinados”.