Peligroso narco mexicano prófugo de Estados Unidos apareció en un hotel de Puerto Madero

La investigación local se inició a partir de una Notificación Roja de Interpol emitida por la Oficina Central Nacional (OCN) Washington, mediante la cual se solicitó la detención preventiva con fines de extradición de Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, de 48 años de edad.

De acuerdo con la documentación judicial, estaba acusado de haber adquirido aproximadamente diez kilogramos de clorhidrato de cocaína por un valor cercano a los 285.000 dólares en el estado de Illinois durante septiembre de 2016.

Posteriormente, tras ser beneficiado con arresto domiciliario, incumplió las condiciones impuestas por la Justicia estadounidense, permaneciendo prófugo desde 2017.

Con intervención del Juzgado Federal Nº 5, a cargo de la Dra. María Eugenia Capuchetti, Secretaría Nº 10 del Dr. Leandro Noguera, personal de Interpol Argentina de la PFA desarrolló diversas tareas de inteligencia criminal que permitieron establecer, con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), que el fugitivo había ingresado a nuestro país el pasado 8 de julio procedente de México y, posteriormente, localizarlo en un reconocido hotel del barrio porteño de Puerto Madero.

Como resultado de las tareas investigativas y de las evidencias obtenidas, la judicatura actuante autorizó a los efectivos federales a montar un discreto operativo de vigilancia en las inmediaciones del establecimiento. Al cabo de algunas horas, los uniformados lograron identificar fehacientemente al requerido, tras lo cual concretaron su captura en el lobby del hotel, ubicado sobre la avenida Macacha Güemes al 300.

El detenido quedó a disposición del Juzgado Federal interviniente, mientras se sustancia el proceso de extradición requerido por las autoridades de los Estados Unidos de América, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional vigentes.