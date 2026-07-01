Un día con Mauricio Macri: la intimidad familiar con su hija, humor frente a los memes y la mirada política

En el primer episodio del ciclo de especiales conducido por el influencer y cronista Valen Rizzuti para el canal de streaming OLGA, Mauricio Macri fue el invitado. La edición propone acompañar a grandes figuras públicas durante una jornada completa para mostrar su costado más íntimo y descontracturado.

Rizzuti llegó a la residencia del ex mandatario quien lo recibió descalzo y protagonizaron un cruce divertido porque el conductor llegó tarde.

En este marco y luego de un desayuno, compartieron una sesión de pilates donde Macri cambió la música relajante habitual por guaracha para "levantar" la energía durante el ejercicio.

A lo largo del día, matizan con humor la pronunciación de la "R" y latiguillos virales como "six-seven".

En otro momento, Rizzuti le muestra una fotografía suya a Macri de hace unos años y le pregunta qué se diría a sí mismo si pudiera volver el tiempo atrás. El ex presidente mira la imagen y le responde con humor, utilizando el histórico apodo que le pusieron en las redes sociales: "Tranquilo, gato".

También el líder del PRO reveló los requisitos que tiene que tener una candidata para enamorarlo: “Ser cariñosa y un beso que te marque”.

Almuerzo familiar:

Durante la misma edición, el ex presidente compartió una comida con su hija menor, Antonia Macri. Durante este bloque, conversaron sobre la relación familiar y la joven bromeó con que debería ser la nueva Community Manager de su padre.

Además, en otro tramo del encuentro reaccionaron a sus propios memes. Conversaron abiertamente sobre las fotos y chistes virales de las redes sociales.

Antonia reveló que su meme favorito es el de Macri durmiendo profundamente en un show internacional, a todo volumen y con luces parpadeantes, admitiendo que ella misma le saca fotos en esa situación.

“El que está como con unos anteojos y unas cosas, o su foto durmiendo. Le saco siempre fotos durmiendo. Este es el mejor”, expresó la joven.

La trastienda política y la despedida:

El recorrido con Macri incluyó el acompañamiento a una conferencia de prensa oficial, una recorrida por el Teatro Colón y finalizó en el aeropuerto despidiéndolo antes de tomar un vuelo.