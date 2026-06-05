"Ocultás tu incompetencia política": Javier Alonso apuntó contra Jorge Macri por la Operación Muro y la Ciudad blindó los accesos a la Capital

Fuego cruzado por la seguridad entre la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. Javier Alonso al cruce de las declaraciones del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien había planteado la necesidad de construir "un muro contra la barbarie" al referirse a las diferencias en materia de seguridad entre la Ciudad y la provincia.

Alonso cuestionó con dureza al dirigente del PRO y sostuvo que sus palabras buscan desviar la atención de los problemas de gestión que enfrenta la administración porteña.

"Jorgito, hablás de levantar un muro contra la 'barbarie' solo para ocultar tu incompetencia política y tu total incapacidad de gestión. Sos, en definitiva, el menos agraciado de la familia", escribió el funcionario bonaerense.

La respuesta de Alonso llegó luego de que Jorge Macri participara de un acto de la Policía de la Ciudad, donde destacó una reducción en los índices delictivos durante el último año y cuestionó la situación de seguridad en la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, el jefe de Gobierno sostuvo que era necesario "levantar un muro contra la barbarie", una frase que generó rechazo inmediato desde la administración de Axel Kicillof.

La dura respuesta del ministro bonaerense:

"Estás sepultando en el abandono y el deterioro no solo a la Ciudad de Buenos Aires, sino también las esperanzas de tu propio partido político", afirmó el ministro bonaerense.

Además, remarcó la interdependencia existente entre ambos distritos y defendió el aporte de los trabajadores bonaerenses a la actividad cotidiana de la Capital Federal.

"No descargues tu frustración con los bonaerenses: ellos son quienes te sanan a los enfermos, te cuidan a los vecinos, y atienden y producen en gran parte de la Capital", expresó.

Alonso también cuestionó el tono de las declaraciones del alcalde porteño y sostuvo que generan una división artificial entre ciudadanos de una misma región.

En otro tramo de su descargo, le exigió al jefe de Gobierno que se disculpe públicamente con los habitantes de la provincia de Buenos Aires. "Tené un poco de dignidad y disculpate con el pueblo de nuestra provincia", sostuvo.

Operación Muro en la Ciudad:

Pese a los dichos de Alonso, con un mega despliegue relámpago, simultáneo y masivo, la Ciudad puso en marcha la Operación Muro para blindar sus accesos a lo largo de todo el límite territorial con la provincia de Buenos Aires.

Abarcó 24 kilómetros de accesos y puentes distribuidos sobre la avenida General Paz y la frontera natural del Riachuelo. E incluyó 27 pasos peatonales y 48 vehiculares, además de 16 puntos estratégicos.

El despliegue sorpresa de este jueves demandó una masiva movilización de recursos por parte de la Policía de la Ciudad, tanto a nivel de efectivos como de cuerpos motorizados –fuerzas especiales, patrulleros, motos, drones y helicópteros–. Y también contó con la participación de la división K9 (canes), Tránsito, Emergencias y Seguridad Comunal, entre otras áreas.

“Estamos construyendo un muro de control al desgobierno de Axel Kicillof y la provincia de Buenos Aires, donde la seguridad no es prioridad, y para nosotros sí lo es. Cada delincuente que detenemos es una buena noticia. Esto es decisión política y vamos a seguir haciéndolo”, aseguró el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Se hicieron múltiples controles vehiculares, verificación de documentación de personas y acciones de interceptación vehicular sorpresiva focalizada en motos con dos ocupantes, transportes públicos, de carga ligera y rodados con vidrios polarizados sin habilitación, entre otras tareas.

Jorge Macri supervisó el operativo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro, y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

Más detalles de los operativos en Ciudad:

Las acciones simultáneas del blindaje se multiplicaron en puentes y accesos peatonales y en puntos estratégicos de las autopistas Perito Moreno, Dellepiane y 9 de Julio. Para simplificar y cumplir la tarea de manera eficiente, el megaoperativo fue organizado a partir de un esquema que dividió la jurisdicción porteña en distintos cuadrantes por área (norte y sur).

Uno de los principales cuadrantes se extendió sobre la General Paz desde el Río de la Plata hasta la avenida Constituyentes, y otro abarcó desde Constituyentes hasta el Acceso Oeste, con múltiples cruces vecinales y puentes de conexión barrial.

También se fijaron cuadrantes en áreas mixtas de tránsito pesado y accesos alternativos que conectan el suroeste del conurbano con la Ciudad, como Puente Alsina y la autopista Buenos Aires-La Plata.

Según la gestión de la Ciudad, “el orden público y la seguridad de los porteños son prioridades para la actual gestión”. E indicaron que en dos años y medio se incorporaron más de 5 mil oficiales y ya son 28 mil los efectivos que integran la Policía de la Ciudad.

También se sumaron más de 400 patrulleros, camionetas, motos y cuatriciclos, unidades de traslados de detenidos y 200 bicicletas para las comisarías. También se adquirieron 7 mil nuevos chalecos antibalas con sistema de geolocalización para el rastreo de los efectivos en tiempo real y más 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna.

En paralelo, se hacen operativos de saturación en estaciones de subtes, grandes centros de trasbordo y distintos barrios porteños, como la Operación Tormenta Negra del mes pasado: un despliegue masivo y simultáneo con más de 1.500 efectivos en 15 villas y un saldo de 27 detenidos, secuestro de drogas y cinco búnkers cerrados.