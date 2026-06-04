“Un muro al Conurbano”: Jorge Macri apuntó contra Kicillof

Con la nueva incorporación de personal para la seguridad, Capital Federal ya cuenta con 5.292 nuevos efectivos que se incorporaron a la Policía de la Ciudad desde el comienzo de la gestión de Jorge Macri.

Según la gestión porteña, “esto permitió bajar el delito a mínimos históricos, tanto en robos como homicidios, desde que se cuenta con cifras oficiales”.

Las políticas de ordenamiento urbano como la recuperación de viviendas usurpadas y el mantenimiento de las normas en el espacio público están orientadas, tal como indican desde el gobierno, a garantizar que cada vecino pueda desarrollar su vida en condiciones básicas de orden y seguridad.

“Los enemigos del estilo de vida de los porteños no son bienvenidos. Los que crean que pueden venir o entrar a la Ciudad a delinquir se equivocaron: acá se viene a trabajar, a invertir y a estudiar”, resaltó Jorge Macri en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP).

Y añadió: “Por eso, si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno del gobernador (Axel) Kicillof. Vamos a defender nuestro estilo de vida: es con ley y es con orden”.

El nuevo personal:

Los nuevos oficiales fueron asignados al sector “Comunal, Subtes y Orden Urbano” y tomaron los cursos NICE (Nuevos Ingresos con Experiencia).

“Más policías en la calle significa mayor seguridad para los porteños, con procedimientos de saturación que refuerzan los controles habituales: se hacen en puntos de alta demanda con identificación de vehículos y personas, inspecciones y mayor presencia disuasiva”, explicaron públicamente desde la gestión de Macri.

“O se controla el territorio o lo dominan los delincuentes”:

En la misma línea, el Jefe de Gobierno aseguró: “En la Ciudad decidimos trazar una línea muy clara: de un lado, la gente honesta, los porteños de bien; del otro, los que eligen vivir al margen de las normas. O se controla el territorio o lo dominan los delincuentes”.

“Y esta Policía lo tiene muy en claro. Acá no hay espacio para la duda: el delito se persigue en cada metro cuadrado y no hay zonas liberadas”, agregó.

En el estadio del club Deportivo Español, en Parque Avellaneda y donde lanzó sus declaraciones, Jorge Macri estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el ministro de Justicia, Gabino Tapia; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló, y el fiscal General de la Ciudad y director del ISSP, Martín López Zavaleta.

Cursos NICE:

Los cursos NICE buscan aprovechar la experiencia de quienes hayan pertenecido a otras fuerzas de seguridad o militar y que tengan la baja en su fuerza de origen. A lo largo de 240 horas cátedra se les da formación física, técnica, legal y táctica en el ISSP para cumplir funciones en la Policía de la Ciudad.

“Estos dos años y medio de gestión fueron de mucho trabajo e intensidad que quedó plasmada en resultados concretos: al finalizar 2026 habremos logrado incorporar a más de 6.200 oficiales y 500 bomberos calificados a la Policía de la Ciudad”, resaltó Martín López Zavaleta.

La Policía de la Ciudad cuenta con más de 28 mil oficiales capacitados y equipados con las mejores herramientas para cumplir con su trabajo. Durante la gestión de Jorge Macri se sumaron más de 400 patrulleros, camionetas, motos y cuatriciclos, unidades de traslados de detenidos y 200 bicicletas para las comisarías.

También se adquirieron 7.000 nuevos chalecos antibalas con sistema de geolocalización para el rastreo de los efectivos en tiempo real y más 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna.

“Somos implacables en la persecución del delito. Al delincuente hay que correrlo, hay que atraparlo y ponerlo a disposición de la Justicia. Esa es nuestra premisa de todos los días: tenemos que cuidar a los vecinos”, afirmó el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

En simultáneo, la Ciudad devolvió a sus legítimos dueños 835 propiedades usurpadas que funcionaban como aguantaderos de delincuentes y eran focos de inseguridad en Constitución, Balvanera, San Telmo, La Boca, Almagro y Palermo, entre otros barrios. Y se liberaron 68 kilómetros lineales ocupados por manteros en Once, Flores, Liniers, Retiro, Constitución y Parque Patricios que perjudicaban a los comerciantes.

Y continúan los operativos como Tormenta Negra, un despliegue policial masivo y simultáneo en 15 villas. Y el control en los accesos en la 31 para evitar el ingreso de materiales de la construcción y frenar su crecimiento sin control, al igual que los procedimientos de saturación en estaciones y formaciones del subte.

“El éxito del operativo Tormenta Negra no fue un hecho aislado: es una política de seguridad que vamos a sostener, porque la ley y el orden deben de estar presentes en todos los barrios de la Ciudad. Igual que hicimos con los manteros, cuadra que se libera, cuadra que se recupera para siempre”, concluyó Jorge Macri.