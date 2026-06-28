Extraditaron a dos franceses prófugos en Uruguay por intentar traficar 37 kilos de cocaína a Europa

A través de un operativo fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes de la Dirección General de Cooperación Internacional de la (PFA), concretaron bajo un estricto operativo de seguridad, la custodia y traslado desde la República Oriental del Uruguay hasta nuestro país de dos sujetos franceses.

Los hombres de 36 y 46 años, poseían un pedido de captura internacional con Notificación Roja Interpol, emitida por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°6, a cargo del Dr. Marcelo Aguinski, en orden al delito de tentativa de exportación de contrabando de estupefacientes.

En relación a los hechos, se les atribuye a los mencionados haber intentado exportar un total de treinta y siete kilogramos de cocaína, teniendo como destino final Francia y Bélgica.

Luego de las investigaciones pertinentes, la detención de los nombrados se efectivizó en mayo del corriente año en la República Oriental del Uruguay, en orden a la Notificación Roja (orden de captura internacional con fines de extradición), emitida por el magistrado antes mencionado.

Finalmente, y luego de un fluido intercambio de información con nuestros pares de la OCN - Interpol Uruguay, arribó al puerto fluvial de Puerto Madero de la Ciudad de Buenos Aires, una comisión perteneciente a la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de esta Institución, procedente de la República Oriental del Uruguay junto a los dos extraditables.

Los detenidos fueron entregados a la Unidad de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, quienes se encargaron del traslado terrestre y posterior alojamiento de los mismos, los cuales quedaron a disposición del magistrado interventor.