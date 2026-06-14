Tres “viudas negras” captaban víctimas en Puerto Madero y las dormían con sedantes para robarles

Parecía la noche de sus sueños: estaba con un amigo y tres chicas se acercaron a tomar unas cervezas. Sin embargo, al otro día cayó en la cuenta que había sido una víctima más de una verdadera “PyME” de “viudas negras”.

El hecho ocurrió en agosto en un boliche de Puerto Madero. Tras tomar unos tragos, uno de los damnificados empezó a sentirse mal. No obstante, se retiraron en un auto de aplicación hasta la casa de la víctima, en el barrio de Villa Crespo.

Desde allí, uno de los hombres optó por irse a su domicilio y el otro se quedó con las mujeres, quienes, una vez que la víctima se quedó dormida, le robaron dinero, dispositivos electrónicos y objetos de valor.

A partir de que las averiguaciones recayeron en la división Delitos contra la Salud y Seguridad Personal, los detectives desplegaron la búsqueda guiados por los registros de la empresa de aplicación, imágenes captadas por cámaras de seguridad y redes sociales.

Fue así que determinaron que la banda tenía su base en el Barrio 20 de Junio, en San Justo, partido de La Matanza.

Con los datos relevados, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 6, a cargo de María Alejandra Provítola, Secretaría 118 de Carolina Silvano Pelizza, con la intervención del Juzgado de Garantías 4 del Departamento Judicial de La Matanza, ordenó dos allanamientos en febrero último, uno en una casa de ese barrio y otro sobre la calle Bermejo 3400, unas pocas cuadras distantes una de otra.

En esos procedimientos los oficiales detuvieron a dos mujeres e incautaron, además de tres celulares, tabletas de Clotiapina, un sedante que habría sido utilizado para adormecer a sus víctimas.

Tras las primeras detenciones, el juzgado ordenó la captura nacional e internacional de la tercera mujer integrante de la banda y también residente en San Justo.

Los trabajos de campo continuaron y finalmente días atrás los efectivos interceptaron a la prófuga, de 30 años, en la calle 8 del Barrio 20 de Junio.

La mujer fue trasladada en principio a la Comisaría La Matanza-Centro 2da-Isidro Casanova, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cuyo personal prestó colaboración en el procedimiento, en tanto la magistratura ordenó el traslado de la detenida a la Ciudad de Buenos Aires.