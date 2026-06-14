“Tu hija sufrió un accidente”: la engañó para que le entregue $10 millones de pesos

Una jubilada se sorprendió cuando recibió un mensaje en el que un desconocido le informaba que su hija había sido víctima de un accidente grave. Aprovechando la confusión, el estafador, que se había hecho pasar por alguien del círculo de la mujer, le pidió con urgencia dinero y joyas para solventar cuestiones vinculadas al hecho.

Un rato después apareció en motocicleta en la casa de la mujer que, engañada, le entregó 10 millones de pesos, 2700 dólares y joyas. El hombre se fue y nunca más se contactó. Más tarde, la jubilada comprobó que su hija estaba en un perfecto estado de salud.

Agentes de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos utilizaron las cámaras de seguridad para seguir el rastro del delincuente al que lograron identificar por la vestimenta y un tatuaje. Con esta información y la orden de la UFIyJ Nro. 8 a cargo de la Dra. Verónica A. Pérez, lo encontraron en la zona de Yerbal N° 5765 y González Elpidio.

Al allanarlo encontraron dinero -unos 910.000 pesos-, la ropa usada en el hecho y las llaves de la moto, así como cachas pertenecientes a ésta. Sin embargo, todavía faltaba encontrar el vehículo en sí.

A partir de nuevas diligencias, los agentes llegaron a un edificio de Santos Lugares. El delincuente había descartado allí la motocicleta con la presunta complicidad de una mujer de 65 años.