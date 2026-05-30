Evadió a la policía, se mandó en contramano por la autopista y chocó a un auto con tres nenes

El Anillo Digital detectó que un Volkswagen Gol robado circulaba por la Autopista Frondizi con una patente adulterada. Acto seguido, efectivos motorizados le dieron la voz de alto. Sin embargo, lejos de detenerse, el sospechoso realizó una maniobra temeraria: se mandó por el carril del Telepase y luego se metió en contramano.

Durante el trayecto, el ladrón chocó a cuatro vehículos. Uno de ellos, que fue impactado desde atrás, llevaba a tres nenes. Debido a los distintos choques, el auto del delincuente rompió el tren delantero y explotó algunos neumáticos. Mientras tanto, un operativo coordinado por la Policía de la Ciudad lo fue encerrando hasta que no pudo avanzar más.

El hombre se bajó con los manos en alto y para evitar que escape, un policía le tiró la moto encima y le apuntó. Allí descubrieron que se trataba de un cordobés de 29 años que era buscado por otras causas de robo automotor.

Dentro del vehículo encontraron dólares, pesetas y joyas. A su vez, tenía varios juegos de patentes y llaves. Además, encontraron un inhibidor de señales con el que realizaba los “trabajos”, así como una “yuga” que utilizaba para encender de forma ilegal los coches. El ladrón también tenía una pistola cargada, municiones y una cartuchera para cargarla.

Como salgo de la temeraria persecución, un total de cuatro autos fueron dañados. Las víctimas buscan ser indemnizada.