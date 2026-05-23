Tenían las llaves de 150 casas, estaban armados y tenían 19 antecedentes

Uno de los aprehendidos, argentino de 48 años, tiene 14 antecedentes, la mitad de ellos por delitos contra la propiedad, además de hechos vinculados a la venta de drogas, estafas y delitos contra las personas.

Otro de los delincuentes, paraguayo de 43 años, registra 5 hechos delictivos, en su mayoría por comercialización de drogas. A ellos se le sumó otro cómplice, argentino de 56 años.

Esta banda criminal comenzó a ser investigada luego de un hecho ocurrido en marzo de 2021 en un departamento de la calle Posadas al 1600, en el barrio de Recoleta. Allí, los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, alhajas y otros objetos de valor.

Mientras transcurrían las tareas de investigación ordenadas por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 48, se determinó que la banda estaba vinculada a otros robos en inmuebles en la Ciudad ocurridos en 2025 y 2026. En consecuencia, la investigación permitió dar con los domicilios de tres de los integrantes de esta banda.

Con la intervención del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 16, a cargo de Mariano Iturralde, Secretaría 111 de María Laura Turconi, y el trabajo de la UFI 6 de Florencio Varela y de la UFI 2 de Ezeiza, se dictaron cuatro órdenes de allanamientos en propiedades ubicadas en el barrio porteño de Monserrat y en las localidades bonaerenses de Ezeiza y Florencio Varela.

Los efectivos de la División Investigaciones Comunales 1 y 2, junto con los grupos especiales DOEM y DOU, hallaron en las propiedades tres armas de fuego, una réplica, cartuchos, proyectiles, un duplicador de llaves, anillos, pulseras, relojes, dinero de nueve países diferentes y elementos específicos para cometer los delitos, como escaleras, sogas, herramientas y precintos.

Consultado el magistrado interviniente, avaló lo actuado y dispuso el traslado de los detenidos y el secuestro de los elementos encontrados.