"Tormenta negra se llama cuando el Estado se retira": García Cuerva cuestionó a Jorge Macri por el operativo policial porteño en las villas

Desde el barrio Padre Mugica, Jorge García Cuerva criticó el operativo “Tormenta Negra”, que ejecutó el pasado jueves el gobierno porteño en 15 villas y asentamientos, con un despliegue de 1500 efectivos policiales, que derivó en 27 detenidos.

“Tormenta negra se llama cuando el Estado se retira”, fue una de las frases que García Cuerva utilizó para sus cuestionamientos, en una misa que brindó en la Villa 31.

“Para quienes hemos experimentado la vida en los barrios, y para los vecinos, tormenta negra se llama el narcotráfico, tormenta negra se llama la falta de trabajo, tormenta negra se llama cuando el Estado se retira, tormenta negra se llama cuando los pibes no tienen posibilidades”, explicó el monseñor.

Y ratificó: “Eso es tormenta negra y hace décadas que la sufren nuestros barrios”.

En su mensaje durante la Solemnidad de la Ascensión del Señor, el arzobispo de Buenos Aires pidió “que se dé un nuevo amanecer, que en la tormenta negra surja la luz de un pueblo solidario comprometido, que, tomando los ideales del Padre Mugica, se comprometa con el hoy”.

El operativo policial y más críticas:

El despliegue, del que participó el propio jefe de gobierno Jorge Macri, fue centro de las críticas de los curas villeros porteños, que difundieron un mensaje luego de la misa que ofició García Cuerva.

“Junto a los vecinos y tantas organizaciones sociales, venimos pidiendo presencia del Estado, puntualmente de fuerzas de seguridad, así como lucha contra el narcotráfico. Pero repudiamos lo sucedido en esta y en todas las villas de la ciudad de Buenos Aires la noche del pasado jueves 14 de mayo en el llamado ‘operativo antinarco’”, reprocharon.

“Sin negar que hubo alguna acción en ese sentido, vimos con tristeza que le sacaron la comida a quienes la venden en estos tiempos de tanta falta de trabajo, se llevaron motos, personas y ropa a la venta con una sobreactuación exagerada”, aseguraron.

Los controles y allanamientos se llevaron adelante de manera simultánea en las Villas 31, la 1-11-14, la 21-24, Ciudad Oculta, Zavaleta, Rodrigo Bueno, Barrio 20 y otros asentamientos de la Ciudad. Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que el objetivo del operativo fue “desarticular estructuras vinculadas al narcotráfico y delitos conexos”.

“No queremos que hagan un show”:

Al respecto, el legislador porteño “Pitu” Salvatierra, expresó: “No estamos en contra del operativo de seguridad, ni de que se lleven a los tranzas de los barrios, llévense a todos los tranzas del los barrios. Lo que no queremos es que hagan show, que vengan con 300 policías para llevarse a dos narcomenudeo en la 31”.

Y ratificó: “Se llevaron a 25 personas de las cuales muchos de ellos fueron llevamos por resistencia a la autoridad, no por venta de droga. Lo que están queriendo hacer, Jorge Macri, haciendo todos estos operativos, es congraciarse con un sector de clase media que le dio la espalda en las últimas elecciones”.