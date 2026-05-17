Tenían un desarmadero clandestino de autos de alta gama robados: los atraparon por pagar con QR en un telo

Un total de tres allanamientos se llevaron a cabo en domicilios de la ciudad de La Plata y San Francisco Solano, donde efectivos de la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad lograron la detención de los imputados.

En Solano, los detectives también descubrieron toda una estructura montada para fraguar las numeraciones de chasis, cristales, motor y dominio, y adulterar la documentación de los vehículos.

Allí se secuestraron 45 cédulas de vehículos apócrifas, formularios 08 firmados, DNI falsos y otros elementos específicos para concretar el robo de vehículos.

La investigación se inició a partir de la sustracción de dos camionetas Toyota SW4 y Toyota Hilux en marzo de este año en los barrios de Boedo y Recoleta y, tras el análisis de cámaras de seguridad, se logró determinar que los delincuentes utilizaban un Peugeot 208 blanco como vehículo de apoyo.

En otra instancia de la pesquisa, y a través de la revisión de cámaras de seguridad en los municipios de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y Almirante Brown, se logró reconstruir la ruta de fuga de los sospechosos y finalmente dar con ellos.

Los investigadores determinaron que el auto solía moverse por el distrito de Almirante Brown, y hasta allí fueron para seguir cámaras y solicitar filmaciones privadas en busca de poder identificar al conductor del Peugeot 208, que resultó ser un auto “mellizo”.

La primera imagen de los dos sospechosos involucrados se obtuvo en una estación de servicio de la calle Paraguay, en la Ciudad de Buenos Aires. Los oficiales fueron hasta allí guiados por un pago realizado con la tarjeta de crédito robada a la víctima del hecho en Recoleta. Los detectives pidieron los videos del comercio y allí estaban los prófugos, aunque aún faltaba identificarlos.

Otra instancia clave se dio cuando los policías detectaron al Peugeot 208 estacionado frente a un kiosco en el distrito de Almirante Brown y pudieron constatar que uno de los ocupantes, al verlo bajar del vehículo, era uno de los dos sujetos que habían estado en la estación de servicio de la calle Paraguay.

Los investigadores, en la continuidad de la revisión de cámaras, detectaron que el auto siguió camino e ingresó a un hotel alojamiento cercano, donde el sospechoso realizó el pago del turno con el QR de una billetera virtual. Allí lograron su identificación.

El otro integrante de la banda fue identificado tras la revisión de imágenes de cámaras de la Ciudad y en la búsqueda hacia atrás en el tiempo fue detectado mientras cargaba combustible en una estación de la avenida Garay, en la previa del robo en Boedo.