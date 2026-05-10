Control migratorio en Flores: detectaron a 5 indocumentados y a un boliviano prófugo por abuso sexual

Las inspecciones se realizaron tanto en la vía pública como en distintos locales ubicados en el interior de dos reconocidas galerías comerciales.

En ese marco, efectivos de la División Comisaría de Asuntos Migratorios de la PFA, en forma conjunta con personal de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), desplegaron controles en las galerías “Paseo Imperial” y “Baires Patio Shopping”, ubicadas sobre Bacacay al 2900 y Argerich al 300, respectivamente.

Durante el operativo se identificó a un total de 3.181 personas, de las cuales 2.410 eran argentinas y 771 extranjeras. Para las tareas de fiscalización se utilizaron los sistemas Morpho Rap ID, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), el Sistema SACI y la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones.

Como consecuencia de los controles, un ciudadano extranjero de nacionalidad boliviana fue retenido por infracción a la Ley Migratoria y posteriormente aprehendido al constatarse que registraba una causa judicial por el delito de abuso sexual.

Asimismo, se labraron diez actas: cinco a ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación migratoria irregular y otras cinco a comercios donde trabajaban personas extranjeras sin la documentación correspondiente.

Cabe destacar que estos operativos refuerzan las tareas de fiscalización en zonas estratégicas y consolidan el trabajo coordinado entre la Policía Federal Argentina y la Dirección Nacional de Migraciones en la lucha contra las irregularidades migratorias y el delito en todas sus formas.