Un “call center” de estafas, una red de concesionarias y un desarmaderos clandestinos: cayó banda de gitanos

Las redes sociales se convirtieron en un terreno fértil para el comercio y, como tal, para el delito. Uno de los rubros más afectados por la problemática de las estafas, es de la compra-venta de autos.

En esa línea, la Policía de la Ciudad detuvo a 14 personas que integraban una banda de estafadores gitanos y secuestró 42 vehículos, autopartes, joyas, teléfonos y documentación presuntamente apócrifa, en 26 allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, Campana, Mar del Plata y Rosario.

La causa se inició con la detención de un estafador que realizó un “cuento del tío”. Al allanar su domicilio, los investigadores incautaron unos treinta certificados de venta de vehículos falsos.

Con esa información, los oficiales lograron determinar cómo la banda conectaba los distintos tipos de delitos. Los delincuentes pactaban compras de autos por redes sociales sin pedir toda la documentación, determinaban un precio y pagaban una parte del valor. Tras ello se quedaban con el vehículo sin abonar el resto del dinero.

Esos autos, a su vez, eran utilizados para otras estafas y secuestros virtuales. Cuando el vehículo ya había sido usado en varios golpes, lo llevaban a otra ciudad, donde lo vendían o era “desarmado”.

Con el dinero acumulado por las distintas estafas, los integrantes de la banda usaban concesionarias para canalizar e invertir el dinero, compraban otros autos, carteras de lujo y joyas.

El megaoperativo

Durante los procedimientos los oficiales incautaron 42 vehículos (41 autos y 1 moto), la mayoría de ellos en la avenida Rivadavia al 9200, en Villa Luro, donde fueron secuestrados 18 autos.

En tanto, en El Palomar, los oficiales decomisaron cinco vehículos y gran cantidad de autopartes del desarmadero vinculado a la banda. En otros de los lugares hallaron gran cantidad de joyas, relojes, cadenas y carteras de lujo.

En otros dos puntos allanados, uno en Versalles y otro en Villa Devoto, los oficiales incautaron armas; entre ellas una escopeta Taurus, una escopeta de doble cañón, una carabina Mauser y dos rifles de aire comprimido, además de cartuchos y otras armas de fuego.