Persecución de 120 kilómetros: tiraban armas, los seguía un helicóptero y no frenaron ni en llanta

La Policía de la Ciudad detuvo a dos delincuentes con antecedentes tras una larga persecución de más de una hora que terminó en la provincia de Buenos Aires luego de que evadieran un control policial.

La persecución se extendió por mas 120 kilómetros durante más de una hora y terminó en la Ruta 6, a la altura del kilómetro 103, en General Las Heras.

Uno de los detenidos registraba cuatro antecedentes, uno por atentado contra la autoridad y tres infracciones a la Ley de Drogas. El otro contaba con dos medidas judiciales por estafas.

El hecho comenzó cuando el sistema Anillo Digital detectó el Volkswagen Polo, que tenía un requerimiento de interceptación e identificación de sus ocupantes solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 de Avellaneda-Lanús, a cargo del doctor Martín Rodríguez.

A partir de la alerta, se inició un seguimiento en tiempo real mediante las cámaras y domos, mientras se desplazó personal policial para interceptarlo. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso de las señales lumínicas y sonoras y escapó en dirección a la provincia de Buenos Aires.

La persecución, que contó con apoyo aéreo desde el helicóptero de la Policía de la Ciudad, continuó por distintas localidades bonaerenses, entre ellas Villa Martelli, Villa Maipú y San Martín. Luego, el vehículo tomó las rutas 8, 5 y 7, hasta retomar la Ruta 6, donde fue interceptado en el kilómetro 103, en General Las Heras.

Con apoyo de efectivos de la Policía bonaerense, los policías lograron detener a los dos ocupantes, de 28 y 35 años, y recuperaron el vehículo.

Del hecho tomó intervención el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Nro. 5, a cargo del Dr. Manuel de Campos, Secretaría Nro. 116, a cargo de la Dra. Tamara Julieta García, quien avaló las detenciones.