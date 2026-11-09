Le secuestraron una pistola al falso bombero que intentó burlar la seguridad del Papa León

A partir de las directivas emanadas por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el domicilio del sujeto que intentó traspasar con autorizaciones falsas los anillos de seguridad implementados por la llegada del Papa León XIV.

El operativo impulsado por el Juzgado Federal N°1, a cargo de la Dra. María Servini, Secretaría N°2 del Dr. Gonzalo Mendieta, comenzó el día domingo 8 de noviembre del corriente año, a partir de la identificación de un hombre de 25 años de edad en la vía pública en el barrio porteño de Palermo, sobre la intersección de la Avenidas Del Libertador y John Fitzgerald Kennedy, próximo al escenario montado frente al Monumento de los Españoles, con motivo de la Misa Multitudinaria que celebró el día lunes 9, Su Santidad León XIV en el marco de su visita a la República Argentina.

Una vez identificado, se detectó que el mismo intentaba ingresar al perímetro conduciendo una motocicleta con patente y credencial falsas, portando balizas policiales y varios elementos de comunicación, todo esto derivó en su detención llevada a cabo por personal de la Policía de la Ciudad.

De forma inmediata, el juzgado interventor dio intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, quienes trasladaron detenido e incomunicado al mismo a la sede de la dependencia federal.

A su vez, la magistratura actuante ordenó a los federales el allanamiento del domicilio del aprehendido, ubicado en el barrio de Palermo.

Durante el operativo, los uniformados incautaron una pistola 9 mm, municiones y cargadores de distintos calibres, 1 credencial apócrifa con la leyenda “enlace Vaticano” a nombre del detenido, bases de cargadores HT y de radiofrecuencia, 43 equipos de trunking, baterías HT, equipos de radiofrecuencia, radios, “chapa y placa de jerarquía policial”, 1 chapa patente con inscripción alusiva a radio aficionado, 2 cámaras corporales, 3 notebooks, 2 computadoras, 1 tablet ,2 teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

Es menester señalar que prestaron colaboración en las actuaciones las siguientes dependencias de la PFA, el Departamento Brigadas de Explosivos aportando canes detectores de explosivos para la inspección del inmueble, el Departamento técnico del Cibercrimen quienes llevaron a cabo una pericia “de visu” sobre los elementos informáticos hallados en la pesquisa, la División Unidad Búsqueda de Evidencia procedió a realizar las diligencias técnicas de levantamiento de rastros, revisión de especialistas químicos, como así también efectuó tareas de planimetría, foto y video y la División Operaciones Técnicas Especiales secuestraron los elementos de comunicación hallados.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor en el marco de la causa caratulada “Intimidación Publica y Falsificación de documento público”.