"Milei dice que los gays son abusadores y Laje que Flor de la V es un tipo": el descargo de María Migliore contra los discursos de odio

A través de sus redes sociales, la ex ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, María Migliore, lanzó un duro descargo en el que cuestionó enérgicamente el impacto de las narrativas violentas impulsadas por figuras de la primera línea política y cultural del oficialismo.

En un video publicado en su cuenta oficial, vinculó directamente los posicionamientos de Javier Milei, del politólogo Agustín Laje y de la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, con un incremento de la violencia física en las calles hacia las identidades vulnerables.

Migliore abrió su mensaje interpelando a la ciudadanía sobre las consecuencias concretas que tienen las declaraciones públicas de los líderes políticos en la convivencia diaria.

“¿Sabés qué es lo que pasa cuando Milei sale a decir que todos los gays son abusadores y pedófilos, o Laje sale a decir que Flor de la V es un tipo, o la vicejefa de Gobierno dice que la ESI es siniestra, cruel y que no hay que enseñarla en las escuelas?”, se preguntó.

Y siguió: “Bueno, lo que pasa es esto: un grupo de chicos sale de manera organizada a pegarle a mujeres trans”.

Con este argumento, la politóloga alertó sobre cómo las expresiones estigmatizantes y discriminatorias terminan legitimando y habilitando conductas delictivas y golpizas que luego se difunden en las redes.

La ex funcionaria diferenció conceptualmente lo que los sectores conservadores denominan "ideología de género" de lo que representan, a su criterio, los verdaderos discursos de odio.

Manifestó que mientras un sector apuesta por un modelo social "lleno de quilombos" pero que respeta la convivencia pacífica con las diferencias y las elecciones de vida individuales, la contraparte busca imponer un "molde único" en el que cualquier persona que no encaje queda expuesta a la violencia verbal y física.

"Está habilitado que vayan y te caguen a palazos solamente por el hecho de ser distinto", lamentó.

Hacia el final del video, Migliore se declaró "cansada de esto" y extendió una invitación a sumarse a Popurrí, la plataforma de construcción ciudadana que lidera.

“Laburás y la plata no alcanza”:

Por otro lado, Migliore reflexionó sobre la crisis socioeconómica en Argentina y la pérdida de la movilidad social ascendente, señalando con angustia que "la clase media fue ese sector desde el cual vos podías proyectar para adelante", pero que lamentablemente "hoy eso está para abajo".

Al respecto, detalló que tanto la clase media como la baja comparten hoy las mismas frustraciones cotidianas ligadas a la inflación, la vivienda y el transporte.

En este sentido, aseguró que las problemáticas transversales son "no llego a fin de mes", "no puedo pagar el alquiler" o "tengo tres trabajos e igual no llego", lo que genera una profunda e generalizada incertidumbre colectiva.

Plantea también la importancia de debatir sobre “el robo de nuestro tiempo”, relacionado a las horas que un trabajador promedio invierte utilizando el transporte público con sus costos altos y un servicio ineficiente.

Pupurrí:

Para Migliore, Popurrí es una plataforma de participación ciudadana y un espacio político en formación concebido para reconstruir los lazos sociales y "la vida en común" frente a la intolerancia y la polarización del escenario político actual.

Popurrí comenzó a tomar forma a principios de 2024 como una plataforma de contenidos digitales y construcción de comunidad en redes sociales.

Tras consolidar una audiencia digital, el espacio dio un paso hacia la institucionalidad a fines de noviembre de 2025, cuando se anunció formalmente su nacimiento como agrupación de militancia presencial.

Según manifestó públicamente, el proyecto busca generar un ámbito alternativo donde convivir en la diferencia y canalizar el debate público a través de instituciones tradicionales del tejido social —como las escuelas y los clubes de barrio—, promoviendo dinámicas de encuentro presencial y afiliación comunitaria para sentar las bases de una alternativa política basada en la empatía y en la construcción de un destino colectivo.