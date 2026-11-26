La Policía de la Ciudad detuvo a un delincuente con antecedentes que había robado una moto, al cabo de una persecución que comenzó en el barrio porteño de Liniers y finalizó en la localidad bonaerense de Villa Celina, partido de La Matanza.

El imputado, de 22 años y domiciliado en el partido bonaerense de Lanús, registraba un antecedente de 2024 por tentativa de robo y un procesamiento en 2025 por tentativa de hurto de un vehículo.

El robo ocurrió en Ruiz de los Llanos al 700, donde el ladrón sustrajo una moto Yamaha que estaba estacionada en la vía pública.

El damnificado dio aviso al 911 y efectivos de la División Anillo Digital localizaron el rodado gracias al apoyo desde el Centro de Monitoreo Urbano.

El ladrón intentó escapar por la avenida Juan B. Justo y luego tomó la General Paz en dirección al Riachuelo. Durante la fuga, realizó maniobras evasivas e incluso circuló en contramano.

El seguimiento finalizó en la intersección de Timoteo González y Ugarte, en Villa Celina, donde el conductor fue detenido y la moto recuperada. El magistrado interventor dispuso la detención del delincuente por el delito de robo.