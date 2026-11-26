María Migliore apuntó con dureza contra la gestión actual luego de que se viralizaran las imágenes de un tenso procedimiento policial en el barrio de Caballito.



A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, la dirigente calificó el accionar oficial como un "desastre" y llamó a dejar atrás las políticas de confrontación con un mensaje que rápidamente generó debate: "Saquemos el diablo del corazón Buenos Aires".

El pronunciamiento de Migliore, quien actualmente construye su propio espacio político (Popurrí) de cara a las elecciones de 2027, se suma a una ola de cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición y de los propios vecinos de la Ciudad.



La exfuncionaria compartió los videos del conflicto y criticó la falta de sensibilidad de las autoridades porteñas frente a los comerciantes y familias que se encontraban en el lugar.



El operativo policial en Caballito:



El episodio ocurrió el martes por la tarde en la cafetería Tina, ubicada sobre la calle Ambrosetti al 300, cuando agentes de Ordenamiento Urbano y efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron para desmantelar el deck gastronómico del local.



La medida formaba parte del reordenamiento vial dispuesto por el Gobierno porteño debido a los cambios de circulación de colectivos por las obras del nuevo TramBus.



Sin embargo, el procedimiento derivó en un escándalo cuando los uniformados comenzaron a levantar las mesas y sillas de la vereda mientras los clientes todavía estaban consumiendo.



En medio de discusiones, forcejeos y la detención de un empleado del comercio acusado de agredir a un inspector, quedó registrada la escena que detonó la indignación pública: un policía retirando de la mesa el vaso de jugo de naranja de una niña de cinco años que merendaba junto a su abuela, así como el intento de quitarle la taza de café a otra clienta.

El dueño del local denunció que no se respetaron los plazos para retirar la estructura por sus propios medios y reclamó que le estaban destruyendo su fuente de trabajo.



Ante la magnitud de la polémica, el propio Gobierno de la Ciudad reconoció que la ejecución del operativo "fue incorrecta", removió al funcionario a cargo y pasó a disponibilidad al comisario de la jurisdicción y a los agentes involucrados.



Los memes en las redes sociales:



Más allá de las críticas políticas y las sanciones administrativas, la escena del secuestro del jugo de naranja y las tazas de café desató una catarata de memes, ironías y humor negro en plataformas como X e Instagram.

Los usuarios no tardaron en ridiculizar la desproporción del despliegue policial frente a una situación cotidiana de barrio.



Entre los comentarios más replicados se destacaron bromas que comparaban a los efectivos con fuerzas de élite enfrentando al crimen organizado.

Otros internautas ironizaron sobre la "peligrosidad" de las medialunas y las meriendas porteñas, acompañando los mensajes con montajes de películas de acción y capturas del momento en que los agentes se llevaban la vajilla.