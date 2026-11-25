La Policía de la Ciudad detuvo a una mujer paraguaya que cruzó 80 veces la frontera y a su pareja por el robo a una casa de Villa Devoto, tras una investigación que derivó en el secuestro de 18 relojes de alta gama y joyas que estaban dentro de un auto con patente de Paraguay.





La mujer, de 45 años, quien aprovechó su condición de empleada doméstica para cometer el robo, registra múltiples cruces de frontera, la mayoría de ellos por el Puente San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación.

En la mayoría de los casos, permanecía entre dos y cuatro días en territorio argentino.

Los investigadores tratan de establecer si hubo más casos como el registrado el 15 de noviembre último, cuando la mujer cometió un robo en una casa en avenida Lastra al 3700.

El robo de dinero, relojes y joyas se produjo dos días después del ingreso de la mujer a su trabajo, durante la ausencia de quien la había contratado.

El damnificado presentó la denuncia correspondiente, por lo que personal de la División Investigaciones Comunales 11 (DIC 11) de la Policía de la Ciudad encaró la pesquisa.

Los detectives recurrieron al Centro de Monitoreo Urbano (CMU), que en la fecha del robo detectó que la mujer se había subido a un Toyota Allion con patente paraguaya, el cual era manejado por un hombre.

Con la alerta y los datos del vehículo incorporados al sistema de búsqueda, el Anillo Digital detectó el paso del auto por la avenida Eva Perón, en Mataderos, rumbo a la avenida General Paz.

Tras un seguimiento, el automóvil fue interceptado a la altura de la calle Gualeguaychú, en Villa Devoto.

En el auto viajaban la mujer, de 45 años, domiciliada en Timboí, Paraguay, y el conductor, de 44, también paraguayo, con más de 40 cruces fronterizos aunque residente en la localidad bonaerense de Hurlingham.

El auto, en tanto, figura como salido del país el 15 de septiembre último, y habría reingresado ilegalmente por algún paso fronterizo.

Los oficiales de Anillo Digital y la DIC 11 requisaron el vehículo y hallaron 18 relojes de diferentes marcas, entre ellos cinco con inscripción Rolex, un anillo plateado, dos celulares, pesos, dólares, guaraníes, cédulas paraguayas y un DNI apócrifo.

La pareja quedó detenida y el auto y los elementos hallados secuestrados.

Intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 55, a cargo de Alejandra Mercedes Alliaud.

Siguiendo con las tareas investigativas, el magistrado interventor autorizó dos allanamientos en domicilios ubicados en Fernández al 400, en la Villa 31 de Retiro, y en Corrales al 1500, en González Catán, Provincia de Buenos Aires.

En las propiedades vinculadas a los detenidos, los efectivos de la División Investigaciones Comunales 10 y 11 hallaron dinero en efectivo, joyas y elementos tecnológicos, además de identificar a tres personas.

Durante el procedimiento en la Villa 31, los oficiales encontraron 1.509.500 pesos, dos pares de aros de oro, dos medallas de oro, cinco cadenas de oro con dijes, una pulsera de oro, dos anillos, tres cadenas de plata, un dije de oro de mariposa y un crucifijo con cadena de oro.

En tanto, en el domicilio bonaerense, había 2.000 dólares, siete pares de aros de oro y plata, una cadena de plata, tres cadenas de oro con dijes, tres relojes, ocho teléfonos celulares, un DVR, dos DNI, una cédula de identidad y una licencia de conducir de Paraguay, un registro de Argentina para manejar vehículos y un certificado de venta de propiedad de Paraguay.