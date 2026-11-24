La Policía de la Ciudad detuvo a tres menores de edad, dos de ellos con pedidos de captura y todos residentes en la provincia de Buenos Aires, tras una persecución que comenzó tras el robo a mano armada de un vehículo en Constitución y terminó con un choque en Avellaneda.

Dos de los detenidos tienen 15 años y el restante 16. Al cabo del operativo, la Policía recuperó el auto robado y secuestró una pistola calibre 22.

La actuación policial comenzó después de que tres jóvenes armados abordaran a un ciudadano venezolano de 38 años, que se encontraba acompañado por su hija de 12, y mediante amenazas con un arma de fuego le sustrajeran su auto Toyota Corolla blanco.

Tras el robo, los sospechosos escaparon a bordo del vehículo, por lo que se inició un seguimiento con apoyo del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) y se desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar el rodado e iniciar una persecución hacia la provincia de Buenos Aires.

El intento de fuga terminó en la zona de Beazley y pasaje Independencia, en Avellaneda, donde el Toyota Corolla chocó contra dos vehículos particulares y un móvil policial.

Luego del impacto, los tres ocupantes abandonaron el automóvil e intentaron ingresar a una vivienda para escapar, pero fueron alcanzados y detenidos por el personal policial.

Los detenidos son tres argentinos menores de edad: uno de 15 años, domiciliado en Sarandí; otro de 16, residente en Wilde; y un tercero de 15 años con domicilio en Avellaneda, todos de la provincia de Buenos Aires.

Al verificar sus identidades, se constató que dos de los menores registraban órdenes de detención vigentes por robo, además de antecedentes por delitos contra la propiedad.

Uno de los menores de 15 años registra seis antecedentes entre 2024 y 2026, entre ellos por robo agravado por el uso de arma, robo en poblado y en banda, robo y atentado contra la autoridad.

Sus primeros registros corresponden a septiembre y diciembre de 2024, por robo y robo agravado en poblado y en banda, mientras durante enero y febrero de 2026 acumuló otras tres actuaciones por robo, incluida una por utilización de arma.

Interviene el Fuero de Responsabilidad Juvenil N° 2, a cargo de la Dra. Natalia Milione, que dispuso la detención de los tres menores, su alojamiento en sede policial y la declaración de los damnificados.

Asimismo, se dio intervención al Juzgado Nacional de Menores 4, con la Secretaría 12, a cargo de Sandra Menir, quien tomó conocimiento de las actuaciones y no formuló objeciones a las medidas dispuestas.