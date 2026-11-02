Piedrazos, robos y ranchadas en el barrio de Belgrano: denuncian una zona liberada

Vecinos del barrio porteño de Belgrano manifestaron su preocupación por una serie de hechos de inseguridad y situaciones de violencia durante la noche en las inmediaciones del parque ferroviario, donde conviven edificios de alto valor inmobiliario con personas en situación de calle que pernoctan en vagones y espacios públicos.

Uno de los principales focos de conflicto se encuentra en el sector de las vías y la plaza ubicada en la zona de Virrey Avilés y Cramer, donde, según los residentes, se instalaron grupos de personas que pasan las noches en el lugar. La situación genera preocupación entre quienes viven y circulan por el barrio, especialmente durante la madrugada.

Esta semana se registraron enfrentamientos a piedrazos entre personas que se encontraban en el lugar y que, de acuerdo con los testimonios vecinales, estaban bajo los efectos del alcohol. Los episodios volvieron a poner en primer plano los reclamos por la falta de seguridad y la convivencia en ese sector.

A ese escenario se sumó un robo bajo la modalidad de entradera ocurrido días atrás en una vivienda de la calle Moldes, un hecho que profundizó la inquietud de los habitantes de la zona.

Los vecinos describen un marcado contraste entre las construcciones de lujo, cuyos valores inmobiliarios rondan los 5.000 dólares por metro cuadrado, y la presencia de personas que duermen en vagones ferroviarios o en espacios verdes. En ese contexto, reclaman respuestas y medidas para mejorar la seguridad, prevenir nuevos episodios violentos y atender la problemática social.