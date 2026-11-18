El exjefe de gobierno porteño y actual legislador Horacio Rodríguez Larreta publicó un llamativo video bajo la consigna “Vamos a derribar el muro”, en alusión a las medidas de blindaje de los accesos a la ciudad de Buenos Aires desde la Provincia impulsadas por Jorge Macri.

El spot está enmarcado en la precampaña electoral de Larreta para recuperar la jefatura de gobierno porteña en las elecciones 2027.



Producido íntegramente con Inteligencia Artificial (IA), el video lo muestra en un centro de monitoreo, donde anuncia que derribarán el “muro”, y aprieta un botón verde que desencadena una serie de explosiones sobre la General Paz.



Según la prensa, se trata de un mensaje a favor de una “mayor integración” del área metropolitana.



Asimismo, según trascendidos, expresaron que la “solución” al ingreso de bonaerenses a la Ciudad no es un “muro”, sino la “gestión” del asunto.

El estilo rupturista del video responde a la adaptación del discurso larretista al lenguaje de las redes sociales.



Con eje en la Ciudad, pero con un guiño al conurbano, argumentan, según trascendidos, que lo mejor es abordar el ingreso diario de millones de bonaerenses mediante la coordinación con los intendentes de los municipios aledaños a la Capital y la mejora conjunta de los sistemas de salud y de transporte, por mencionar algunos puntos específicos.



En el entorno de Larreta dijeron a la prensa que “es un contenido deliberadamente provocador, que busca llamar la atención e instalar una discusión de fondo sobre qué Ciudad queremos”.



Muro versus integración:



Para Larreta, la Capital es una ciudad de 6 millones de personas: 3 millones que viven en ella y otros 3 millones que ingresan todos los días desde la Provincia.



Sostienen que esa dinámica potencia el comercio, el desarrollo económico y la recaudación del distrito.



Allegados al exjefe porteño calificaron públicamente de “absurda y discriminatoria” la idea del muro de Jorge Macri, a quien acusan de usarla como “excusa para justificar su incapacidad de gestionar una ciudad de escala metropolitana”.





En ese marco, plantean en la prensa que la General Paz funciona hoy como un “muro simbólico” que quieren derribar: “No literalmente, sino como una barrera que nos impide pensar en soluciones integrales en materia de transporte, seguridad, salud, educación y desarrollo económico”.



Larreta ya había expuesto su postura con mayor detalle en un video publicado en YouTube en agosto pasado, titulado “¿Por qué la General Paz nunca fue una autopista?”.



Allí plantea que “la Ciudad y el conurbano funcionan como una sola metrópolis, como un continuo”.



“¿Cómo podemos integrar al conurbano con la Ciudad? Seguro no es con un muro, es con un puente”, formula Larreta, y enseguida enumera casos internacionales de referencia.



Su propuesta es “transformar algunos puntos estratégicos de la General Paz en plataformas urbanas verdes, en techos verdes, que vuelvan a conectar ambos lados de la Ciudad”: Villa Lugano-La Matanza, Villa Real-Tres de Febrero, Villa Devoto-San Martín, barrio Saavedra-Vicente López.