Ladrón de bancos estuvo 14 años preso, volvió a robar y forcejeó con una mujer policía para escapar

La Policía de la Ciudad detuvo a un ladrón que llevaba 10 meses en libertad tras cumplir una condena de 14 años de cárcel por robo a mano armada, y que fue sorprendido cuando intentaba forzar la puerta de una vivienda en el barrio de Flores.

El detenido había recibido una pena de 14 años de prisión, que venció el 8 de diciembre de 2025, tras la unificación de condenas anteriores. En 2011, fue detenido en el marco de una investigación por robos a tres sucursales bancarias.

El hecho ocurrió en la calle Casimiro Recuero al 2800, donde personal de la Comisaría Vecinal 7A observó al hombre cuando manipulaba la cerradura de una vivienda con una tarjeta.

Los agentes dieron la voz de alto y, al advertir la presencia policial, el ladrón, domiciliado en Isidro Casanova, Provincia de Buenos Aires, intentó escapar a pie pero fue detenido a pocos metros.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un teléfono celular, documentos y dinero en efectivo.

Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 4, a cargo del doctor Yadarola, Secretaría 113, donde se abrió un expediente por tentativa de robo agravado.