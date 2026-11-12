Tiene 17 años, estaba armado y chocó contra un Mercedes-Benz mientras escapaba en una moto robada

La Policía de la Ciudad detuvo a dos delincuentes, de 17 y 22 años y residentes en la provincia de Buenos Aires, quienes circulaban en una moto robada y llevaban una pistola calibre 22, luego de una persecución que terminó con un choque en el barrio de Monserrat.

El procedimiento comenzó cuando personal de la Comisaría Vecinal 1B observó una moto sin patente colocada, en la que circulaban dos hombres sin respetar los semáforos.

Al advertir la situación, los efectivos les impartieron señales lumínicas y sonoras para que se detuviera la marcha de la moto, pero los sospechosos no acataron la orden y continuaron su fuga, por lo que se inició un seguimiento por las calles de la zona.

Durante la persecución, los imputados tomaron la avenida Independencia en contramano y, al llegar a la altura del 1700, entre Solís y la avenida Entre Ríos, chocaron de frente contra un auto.

El impacto provocó que ambos motochorros cayeran sobre la calzada y fueran detenidos por el personal policial.

En el momento del choque, los efectivos observaron que de las prendas de uno de los sospechosos se desprendió una pistola, la cual tenía una bala en la recámara y era apta para disparar.

Durante la requisa también se secuestraron dos teléfonos celulares y una ganzúa tipo yuga, un elemento utilizado para forzar sistemas de encendido de vehículos.

Al hacer las consultas pertinentes se constató que la moto en la que circulaban tenía un pedido de secuestro activo por hurto, con fecha del 11 de octubre de 2026, solicitado por la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad.

Los detenidos son un menor de 17 años, domiciliado en Dock Sud, y un hombre de 22 años, residente en Villa Domínico, ambos de la provincia de Buenos Aires.

El mayor de los imputados registra antecedentes por tentativa de robo y encubrimiento agravado, correspondientes al 2 de febrero de 2026.

Interviene el Juzgado Nacional de Menores 1, que dispuso labrar actuaciones por encubrimiento, resistencia a la autoridad y tenencia de arma de fuego, la detención de ambos imputados, el secuestro de la moto, la pistola, los teléfonos celulares y la ganzúa, además de otras medidas de rigor.