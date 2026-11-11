“¡Jesús nos ama como somos!”: El mensaje del Papa a los jóvenes, las palabras de Luquitas Rodríguez y la música de Nahuel Pennisi

Una multitud colmó las inmediaciones del Monumento a los Españoles en Palermo durante el histórico encuentro del Pontífice con la juventud.

Ante una marea humana que desbordaba entusiasmo, el Papa pronunció un discurso vibrante y directo al corazón de las nuevas generaciones, dejando definiciones contundentes sobre los peligros de la era digital y la necesidad de una auténtica redención espiritual.

“Hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, por la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”, comenzó el Pontífice.

Y continuó: “A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás, podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”.

En la misma línea, Leon XIV manifestó: “Cristo nos ama como somos, pero su amor es demasiado grande para dejarnos prisioneros del pecado, de aquello que nos destruye”.

“El fuego que Él vino a traer tiene fuerza para romper nuestras ataduras y devolvernos la libertad para amar. Hay heridas que sanar, faltas que reconocer y, cuando sea posible, males que reparar. ¡Déjense transformar por Cristo!”, cerró.

Con estas palabras, el Santo Padre sintetizó el eje central de su convocatoria. Ante cientos de miles de miradas atentas, llamó a las nuevas generaciones a no quedarse al costado del camino y a comprometerse activamente con la sociedad, rechazando los espejismos del éxito fácil.

“La droga me aisló de mi familia”: El conmovedor testimonio de Cristian

Cristian, un joven atravesado por las adicciones, compartió su historia. Con la voz entrecortada por la emoción, compartió su dura historia de lucha ante el Papa y la multitud silenciosa, convirtiéndose en el ejemplo vivo del mensaje de resiliencia que la Iglesia buscó transmitir en Palermo.

Cristian relató las dificultades de su pasado en los barrios vulnerables y cómo el acompañamiento comunitario en el Hogar de Cristo de Moreno Sur lo ayudó.

Centrado en el lema de "recibir la vida como viene", le permitió rearmar su proyecto personal y salir de la marginalidad. Su abrazo final con el Santo Padre fue uno de los momentos más aplaudidos de toda la jornada, simbolizando la esperanza y la posibilidad real de una transformación.

La intervención de Luquitas Rodríguez:

Uno de los momentos más celebrados por la juventud también fue la intervención del reconocido streamer Luquitas Rodríguez. Frente al Santo Padre, el comunicador ofreció una profunda reflexión sobre el arte y la condición humana.

Haciendo uso de su característico tono pero con una notable carga emotiva, expresó: “El arte, cuando es verdadero, nos saca de nosotros mismos. O mejor dicho, nos lleva a lo profundo de nosotros”.

Durante su discurso, que incluyó referencias a la literatura nacional como el Martín Fierro, Rodríguez conmovió a la plaza con otra fuerte definición: “El arte nos hace mejores, nos hace más humanos, nos hace más divinos”.

“Yo vengo a ofrecer mi corazón”:

El talento y la sensibilidad de Nahuel Pennisi se hicieron presentes durante el encuentro en Palermo. El guitarrista y cantante emocionó a los peregrinos con la interpretación acústica del clásico de Fito Páez.

En la antesala de su presentación, el artista manifestó su inmensa alegría por formar parte de este hito litúrgico: “Es como cantarle al que está más cerquita de Dios”.

Su voz acompañó el clima de oración colectiva, consolidándose como uno de los puntos musicales más altos de la noche.

Valentino Merlo y Maggie Cullen:

La renovación de la música popular argentina también tuvo un lugar destacado en el escenario de Palermo.

Maggie Cullen, entonó "Oración del Remanso", una canción de Jorge Fandermole, que hace hincapié en la vulnerabilidad, la pobreza y la aparición de Cristo luego de la plegaria y el cansancio.

Por su parte, el cantante de 17 años Valentino Merlo, tuvo el honor de interpretar "Tierra Santa" y cantarle al Papa León XIV en la vigilia de los jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La agenda del Papa León XIV en Perú:

El Vaticano difundió el itinerario oficial del Pontífice, que incluye una misa masiva en las Pampas de Pimentel, un encuentro con pueblos amazónicos en Pucallpa y una vigilia con jóvenes en el Estadio Monumental de Lima.

Miércoles 11 de noviembre: llegada y actos oficiales en Lima

León XIV partirá desde Buenos Aires a las 14.00 y aterrizará en la Base Aeronaval del Callao a las 17.30. Desde allí se trasladará al Palacio de Gobierno, donde a las 18.15 se realizará la ceremonia oficial de bienvenida, seguida a las 18.45 de una visita al presidente de la República. A las 19.45, el Papa se reunirá con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Jueves 12 de noviembre: jornada pastoral en Lima

La segunda jornada comenzará a las 9.30 con un encuentro con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima. A las 10.20, León XIV presidirá la Celebración de la Hora Media junto a obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y equipos sinodales en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. A las 11.30, en la plaza de la Catedral, participará de un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano.

El momento de mayor convocatoria del día llegará a las 18.00, cuando el Papa encabece una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental de Lima, una de las citas más esperadas de toda la visita. La jornada cerrará con una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica a las 20.00.

Viernes 13 de noviembre: misa masiva en las Pampas de Pimentel

León XIV saldrá de Lima a las 7.40 con destino a Chiclayo, donde aterrizará en la Base Aérea “Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo” a las 9.10. A las 10.30 celebrará una santa misa en la explanada de las Pampas de Pimentel, en la región de Lambayeque, que se perfila como la celebración litúrgica más masiva de toda su estadía en el país.

Por la tarde, a las 12.40, realizará una visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero. A las 16.30 se reunirá con obispos, sacerdotes, religiosos y seminaristas en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, y a las 17.45 mantendrá un encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica “Santo Toribio de Mogrovejo”. La jornada concluirá con una cena con sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio “Santo Toribio de Mogrovejo” a las 19.00.

Sábado 14 de noviembre: Santa Cruz de Succhabamba y el Año Jubilar

La jornada comenzará a las 8.00 con el Rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo. A las 9.10, el Papa partirá en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca, donde aterrizará a las 9.50. A las 11.00 celebrará una santa misa en la explanada local. Prevost solía visitar ese rincón de los Andes cada septiembre para la festividad del Señor del Costado, patrono de la provincia.

Tras regresar en helicóptero a Chiclayo a las 14.00, el Papa presidirá a las 17.30 un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en el marco de la clausura del Año Jubilar que conmemora los 300 años de la canonización del santo. Santo Toribio murió en la localidad de Zaña, en Lambayeque, en 1606.

Domingo 15 de noviembre: Cusco y Pucallpa

La jornada más intensa del viaje comenzará a las 7.50 con la salida en avión desde Chiclayo hacia Cusco. A las 10.00 llegará al Aeropuerto Internacional “Alejandro Velasco Astete” y media hora después se dirigirá al Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, donde se encontrará con fieles y representantes de la piedad popular. A las 11.45 rezará el Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

A las 13.05, el Papa volará hacia Pucallpa, capital de la región Ucayali, en el corazón de la Amazonía peruana. Llegará a las 14.30 al aeropuerto “Capitán FAP David Abensur Rengifo” y a las 15.00 se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. A las 16.45 celebrará una santa misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. Partirá de regreso a Lima a las 19.05 y llegará a la Base Aeronaval del Callao a las 20.20.

Lunes 16 de noviembre: despedida y regreso a Roma

En el último día de su visita al Perú, León XIV comenzará la mañana a las 8.30 con una visita al personal y a los asistidos de la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. A las 10.30 presidirá la misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, Lima. El cardenal Castillo confirmó que se evalúa la presencia de la imagen del Señor de los Milagros en esa celebración.

A las 13.15 se realizará la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao. El avión pontificio partirá a las 13.45 y llegará al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino el martes 17 de noviembre a las 10.25.