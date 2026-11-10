“Las medialunas y los budines estuvieron de más”: Jorge Macri habló del escándalo por la carpa VIP en la misa del Papa

Tras la masiva misa en el Monumento a los Españoles, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se refirió a las críticas recibidas en redes sociales por las comodidades de los sectores exclusivos.

Al ser consultado sobre el revuelo, el mandatario porteño señaló: "En un evento como este hay protocolos para recibir a muchas autoridades, periodistas, comunicadores, diplomáticos, etcétera".

En ese sentido, defendió la necesidad de proveer un espacio físico para las delegaciones oficiales debido a las estrictas exigencias de los operativos de seguridad previos.

Según precisó el funcionario, estas personas "tuvieron que tenían que llegar varias horas antes del evento también porque se cerraba puerta".

Asimismo, Macri buscó aclarar que la infraestructura no estuvo destinada únicamente a dirigentes políticos o celebridades, sino que formaba parte del despliegue logístico general de la organización del evento.

"La decisión era tener carpas, porque hubo varias. También hubo para miembros de la iglesia, para gente que estaba trabajando en el evento, el coro, etcétera, lugares donde pudieran refrescarse", argumentó.

Sin embargo, el alcalde de la capital realizó una autocrítica directa respecto al menú que se le ofreció a los invitados especiales, desmarcándose de la abundancia del catering.

"Evidentemente revisando todo lo que se hizo en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Yo no hubiera puesto eso", sentenció.

Para finalizar, consideró que los servicios prestados debieron haber sido mucho más austeros, aunque rechazó las versiones que hablaban de excentricidades desmedidas en el predio.

"Me parece que alcanzaba con agua y un café eventualmente para la espera, pero tampoco fue una cosa este de un lujo descomunal como se plantea", concluyó.

El pedido de informes:

La controversia llegó al Congreso. El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para solicitar explicaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno.

El legislador busca conocer quién confeccionó las listas de invitados, cuáles fueron los criterios para distribuir las acreditaciones y cuánto costaron el montaje de la carpa y el catering.

"Armaron un sector VIP con catering para famosos y dejaron afuera a cientos de periodistas que ya estaban acreditados para cubrir la visita del Papa", cuestionó Paulón en sus redes sociales.

Y agregó: "¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?".

Por su parte, el periodista Ari Lijalad manifestó en su editorial sobre 'El Papa antimilei y el vip menemista': “Puedo entender que haya un espacio para las autoridades, pero había una carpa VIP. Todo esto termina deschavado por Yanina Latorre. ¿A cambio de qué va Yanina Latorre? ¿A cambio de su silencio es la invitación a Yanina Latorre?”.

Asimismo, su par Nacho Ortelli afirmó que "La Iglesia no tuvo nada que ver con todo este enchastre". "Todavía no está claro quién invitó a quién", aclaró. Sin embargo, señaló que los gobiernos nacional y porteño participaron en la distribución de invitaciones.

Momentos musicales y un carpincho para el Papa:

En el marco las actividades oficiales en territorio argentino, la música se transformó en el canal directo de comunión y espiritualidad.

Abel Pintos fue el primer artista local en cantar frente al Papa León XIV durante una conmovedora ceremonia celebrada en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole.

El cantante interpretó de manera acústica su icónico tema “La llave”, acompañado de forma unánime por el coro de residentes de la institución.

Por su parte, los Bosques de Palermo se convirtieron en un espacio de fervor popular cuando, de manera inesperada, Soledad Pastorutti irrumpió en el escenario montado junto al Monumento a los Españoles.

Con su habitual energía y vistiendo un poncho con los colores de la bandera argentina, “La Sole” fue la encargada de animar la vigilia de los millones de fieles que aguardaban el inicio de la primera misa masiva en Buenos Aires.

Uno de los instantes más aclamados por la multitud se produjo cuando la de Arequito invitó a escena a su hermana, Natalia Pastorutti, para entonar a dúo las estrofas del célebre himno “Alma misionera”, logrando que un coro multitudinario multiplicara el recogimiento espiritual en el predio.

Más allá de las grandes puestas artísticas, las jornadas papales también dejaron postales entrañables marcadas por la espontaneidad y la calidez del pueblo.

Uno de los momentos más descontracturados e inolvidables se vivió durante uno de los traslados del Sumo Pontífice en el papamóvil, cuando un niño logró captar la atención de la comitiva de seguridad para acercarle un obsequio singular: un carpincho de peluche.

El animal, símbolo ineludible de la fauna autóctona de la región, provocó una sonrisa inmediata en el rostro del Papa.

Homenaje arrabalero:

La música ciudadana se apoderó de la intimidad papal durante la cena celebrada en la Casa Arzobispal de Buenos Aires.

En un quiebre total del estricto protocolo, un grupo de obispos argentinos sorprendió al Papa León XIV al entonar a capela las estrofas de "Volver", el inmortal tango de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera.

El emotivo homenaje, donde las máximas autoridades de la Iglesia local cantaron al unísono el clásico verso "sentir que es un soplo la vida", funcionó como el broche de oro perfecto para una velada de fuerte impronta tradicional criolla.