“Te deja a 38 millones de argentinos mirando el partido desde la tribuna”: Redrado cuestionó el plan económico de Milei

El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, analizó con dureza la coyuntura económica del país bajo la gestión de Javier Milei.

Si bien reconoció el valor de haber alcanzado el orden fiscal, advirtió que la estrategia oficial de centrarse únicamente en la estabilización de los precios es insuficiente para garantizar el bienestar de la población.

Según su visión, el actual enfoque excluye a la gran mayoría de los ciudadanos del entramado productivo.

“El equipo económico siente que bajando la inflación alcanza y yo creo que cada vez que se vota hay un contrato entre quien es elegido y la sociedad”, señaló Redrado en declaraciones radiales.

En ese sentido, evaluó las demandas actuales de la calle: “La inflación está bien, pero ahora el problema es generar crecimiento para 38 millones de argentinos que viven de la industria, que viven del comercio, que viven de la construcción y que por ahora la están mirando desde la tribuna”.

Lo hecho, “no alcanza”:

Para el especialista, el repunte que exhiben los sectores vinculados a la energía, la minería y el agro no logra derramar sobre el resto de los eslabones de la sociedad.

“Lo que estamos viendo es tres sectores que están traccionando y que sobre todo traccionan en términos de exportaciones”, puntualizó.

Sin embargo, contrapuso la realidad del mercado interno: “Hoy hay crecimiento de las exportaciones, pero no crece la inversión y no crece el consumo; ahí es donde hay que poner el acento”.

Asimismo, alertó sobre los peligros de la inacción: “Si no hacés nada, más de lo mismo te deja a 38 millones fuera...mirándolo desde la tribuna al partido. Veo un país que se fragmenta aún más en términos económicos”.

El trabajo en alerta y las distintas reformas:

Redrado también hizo hincapié en la urgencia de atacar la informalidad laboral en lugar de sostener el equilibrio fiscal a base de recortes permanentes.

“Estoy convencido que el equilibrio presupuestario debe lograrse no con más ajuste, sino formalizando más la economía argentina. No se puede vivir con un 50% de la economía que está en negro, no te da ni equilibrio presupuestario ni te da equilibrio social”, argumentó.

Respecto a las herramientas implementadas por el Ejecutivo, se mostró escéptico sobre la efectividad de la reforma laboral por sí sola.

“La reforma laboral bajó los impuestos sobre todo para las pymes, para la creación de empleos nuevos, pero le bajó los impuestos a las empresas, no le bajó los impuestos a los trabajadores. Uno lo que tiene que crear es más consumo”, explicó.

En la misma línea, el economista detalló los pilares fundamentales que, a su criterio, componen una propuesta superadora e integral: una revolución impositiva, una logística y una del crédito.

En el plano tributario, propuso un incentivo directo para el sector agrario ligando la quita de retenciones al blanqueo de personal: “Hay un millón de trabajadores en el campo, de los cuales 400.000 están solamente formalizados; 700.000 están en la informalidad”.

Y sumó: “Lo que tenés que hacer es que aquel que paga aportes patronales, eso se le deduzca de las retenciones; es decir, aquel que formaliza trabajadores paga menos retenciones”.

Por último, de cara al sistema financiero, sugirió una flexibilización regulatoria para inyectar liquidez y abaratar el financiamiento.

“¿Cómo se logra esto? Bajando los encajes que uno tiene que hacer sobre depósitos. Por cada 100.000 pesos, 45 tienen que quedar por norma del Banco Central encajados. Perú, por ejemplo, tiene un 5% de encaje. Bajando los encajes lo que hacés es liberar pesos para que baje la tasa de interés”, relató.