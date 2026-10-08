Trasladan la cárcel de Devoto al anexo de Marcos Paz: el nuevo penal tendrá capacidad para 2.240 presos

La cárcel de Devoto pasó a manos del Gobierno nacional en las últimas horas y avanza el traslado de los presos al penal de Marcos Paz.



El Gobierno prevé completar antes de fin de año el traslado de los presos alojados en la cárcel de Devoto al nuevo complejo penitenciario construido en Marcos Paz, que tendrá capacidad para más de 2.240 reclusos.





La planificación deberá contemplar el perfil criminológico de cada detenido, los recorridos terrestres, la custodia de los inmuebles y la prevención de incidentes durante todo el desplazamiento.



La infraestructura incluye cuatro unidades, un edificio administrativo, un área de salud, espacios para visitas, salas de videoconferencia para internos y profesionales, un gimnasio y un sector educativo destinado a talleres de trabajo y capacitación laboral.

También contará con un campus de módulos de alojamiento distribuidos en cinco sectores independientes, con canchas de fútbol y áreas para huertas. Habrá un espacio específico para la distribución de raciones alimentarias y dependencias para los programas y servicios vinculados con el comando de seguridad interna.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, firmó el acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, para avanzar con el proceso de traslado de los internos y la desocupación del complejo penitenciario de Devoto.

El nuevo establecimiento, ubicado en la provincia de Buenos Aires, será el destino de la población actualmente alojada en Devoto. Su recepción provisoria constituye una etapa del proceso de mudanza, que comprende tanto la preparación de las instalaciones como la planificación del operativo de traslado.

Para llevar adelante este proceso, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la creación de un Comando Unificado Federal encargado de planificar, coordinar y ejecutar el traslado. El dispositivo reúne al Servicio Penitenciario Federal y a las Fuerzas Federales de Seguridad, bajo la coordinación general del director nacional del SPF.

La puesta en funcionamiento del complejo de Marcos Paz forma parte del trabajo para fortalecer el sistema penitenciario federal, con el foco en el cumplimiento de las condenas, la disciplina y el control dentro de los establecimientos.

Del encuentro también participaron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, la legisladora porteña Pilar Ramírez y por el lado de la ciudad, el jefe de gabinete porteño, Gabriel Sanchez Zinny y el ministro de Justicia local, Gabino Tapia.

El Gobierno nacional continúa avanzando en la preparación del nuevo complejo y en la coordinación del traslado, como parte de su compromiso con una Argentina de Ley y Orden.