Vendía autopartes de un BMW robado desde 1.200 pesos y cayó cuando entregaba cuatro neumáticos

Una mujer de 40 años que ofrecía a la venta por redes sociales autopartes de un vehículo robado en 2025 fue detenida por la Policía de la Ciudad mientras realizaba una transacción con neumáticos en el barrio de Villa Lugano.

Personal de la Comisaría Vecinal 8 A observó en Larrazábal al 3600 a una mujer entregándole a un hombre cuatro neumáticos completos de un BMW deportivo desde una camioneta utilitaria Renault Kangoo gris.

Al intervenir, se verificó que la mujer ofrecía estas autopartes en una conocida plataforma de venta online y que esos neumáticos eran de un vehículo denunciado como robado el 3 de septiembre de 2025.

Cuando se vieron las publicaciones de esta mujer en sus redes, se comprobó que, además de los neumáticos, exhibía otras piezas del mismo vehículo importado.

La operación se acordaba previamente a través de la publicación en las redes con un punto de encuentro y bajo un determinado monto.

El Juzgado Criminal y Correccional Número 35, a cargo de Osvaldo Rappa y ante la Secretaría 120 de Guillermo Martínez Farré, dispuso la detención de la mujer por encubrimiento.