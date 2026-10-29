Lo condenaron por robo, trabajaba como chofer con la licencia vencida y desató una feroz persecución

Un control de seguridad en La Horqueta, San Isidro, derivó en una persecución que terminó en el barrio de Saavedra, con un hombre detenido.

El conductor de un Fiat Siena desobedeció la orden de detenerse, escapó a toda velocidad por la calle Uruguay y tomó la autopista Panamericana rumbo a la Ciudad de Buenos Aires.

“Ponete adelante y pasalo”, le indicaba un policía a su compañero. “Va a cometer un accidente, porque no para. “¡Nos tira el auto encima!”, se escucha decir a otro agente en el video.





El sospechoso, identificado como Emanuel Alejandro Medinade 38 años, dijo ante los efectivos que hacía viajes de aplicación con el registro vencido y sin seguro. Registra una condena en suspenso por robo en tentativa, robo agravado en poblado y en banda en tentativa.

El episodio comenzó en la intersección de Camino Morón y Carlos Tejedor, donde oficiales de la Patrulla Municipal de San Isidro realizaban un control vehicular. Cuando intentaron detener la marcha del auto, el conductor aceleró y emprendió la fuga.

La persecución continuó por la calle Uruguay y la Panamericana, donde destrozó la barrera del peaje, hasta llegar al barrio Mitre porteño.

Allí, el hombre abandonó el Fiat Siena e intentó escapar a pie por los pasillos de la zona. Sin embargo, un operativo cerrojo desplegado por agentes de la Comisaría 9na y la Policía Departamental de San Isidro, en coordinación con efectivos de la Policía de la Ciudad, permitió localizarlo y aprehenderlo. Intervino la fiscal Castronovo.



Durante el procedimiento se constató que el conductor circulaba con la licencia vencida y sin seguro obligatorio vigente.

La fiscal de turno dispuso la aprehensión del hombre, que fue trasladado a la comisaría novena de San Isidro.

El auto, en tanto, fue removido por una grúa municipal, luego que el conductor manifestara haber perdido las llaves durante la fuga.

Los operativos de control vehicular y de identificación de personas se realizan diariamente en distintos puntos del partido, en coordinación con la Policía bonaerense y las fuerzas de seguridad de los municipios vecinos. Buscan identificar a personas con pedidos de captura y detectar vehículos y motocicletas con requerimientos judiciales.