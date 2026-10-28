“Jorge Macri es un mal imitador de Milei”: Larreta criticó la gestión en la Ciudad y dijo que será candidato a jefe de Gobierno porteño

Horacio Rodríguez Larreta confirmó formalmente que será candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En una extensa entrevista, el legislador habló para diferenciarse de la actual administración local, cuestionar el rumbo económico y social del país, y delinear los ejes de lo que será su propuesta electoral de cara a los próximos comicios.

En este marco, Larreta hizo un duro diagnóstico sobre el actual Gobierno de la Ciudad, al cual vinculó directamente con posiciones radicales.

"Voy a hacer los esfuerzos que haya que hacer para frenar a la extrema derecha en la ciudad. ¿Y quién es la extrema derecha en la ciudad? Jorge Macri, que es un mal imitador de Milei”, expresó.

Para fundamentar su postura, el candidato apuntó contra la retórica y los operativos de seguridad desplegados en el territorio porteño.

"Alguien que propone sacar a la gente de las villas con una topadora, alguien que dice que hay que poner un muro en la General Paz para que no entren los indeseables de la provincia, o que critica a la iglesia y a las organizaciones porque le dan de comer a la gente en la calle que tiene hambre... ¿cómo lo llamarías vos?", fundamentó.

Rodríguez Larreta también cuestionó el accionar policial en los barrios populares: "Una cosa es el orden y otra cosa es la violencia”.

Y sumó: “Entran con 500 policías amedrentando a la gente; la última vez creo que se llevaron detenidas a dos personas porque no tenían documento. Imagínate lo que es eso para un chiquito que está ahí en el barrio".

Distancia de Milei y rechazo a "la crueldad" como bandera:

Al ser consultado sobre el contexto nacional, el dirigente se mostró sumamente crítico con la gestión de La Libertad Avanza y el impacto de su programa económico, acusando al oficialismo de caer en un fuerte dogmatismo.

"Yo jamás apoyé, ni apoyo, ni voy a apoyar un gobierno que hace de la violencia su forma de gobernar, o que hace de la crueldad una bandera. Parece que disfrutan cuando cierra una empresa", afirmó.

Asimismo, cuestionó la falta de reacción del Gobierno nacional ante la falta de resultados rápidos en la economía: "Sostienen una política recesiva donde hay un montón de gente que no tiene trabajo”.

“El Presidente admitió que los resultados no se daban con la velocidad que esperaban. Bueno, al fin. Pero la próxima pregunta es qué van a hacer, porque siguiendo por el mismo camino los resultados no van a llegar. Con tal de defender su ideología, sigue profundizando un modelo de recesión”, manifestó.

En esa misma línea, tildó de "negacionismo puro" los recientes cuestionamientos oficiales hacia las mediciones de los indicadores del INDEC.

El "buen ejemplo" de Brasil y la política exterior:

Larreta aprovechó la coyuntura regional para insistir en la necesidad de generar consensos amplios y criticó el posicionamiento argentino frente al gobierno de Lula da Silva.

"Que el gobierno argentino no reconozca el triunfo de Lula es una vergüenza ajena. No tengo otra palabra. El presidente de la Argentina antepone su conveniencia política o su afinidad personal a los intereses del país", dijo.

Para el ex jefe de Gobierno, este panorama daña la previsibilidad económica: "A un país donde vos ves que el presidente es violentamente agresivo con tu presidente, la pensás dos veces para invertir”.

Como contrapartida, ponderó la estrategia de alianzas del mandatario brasileño: "Lula, para defender la democracia, hizo algo que la Argentina necesita: un acuerdo muy amplio”.

Futuras alianzas y el plan para "recuperar" la Ciudad:

Con la mirada puesta en el armado electoral, Larreta rechazó la idea de conformar un "frente anti-Milei" como el propuesto por otros dirigentes de la oposición.

"Yo no creo en el frente 'anti'. El 'anti' en la Argentina hace 20 o 30 años que destruye los proyectos políticos. Yo quiero votar y apoyar a alguien a favor. Voy a hacer los acuerdos que haya que hacer con los que piensan como yo, no voy a poner primero a los partidos", aseguró.

Al respecto, concluyó de manera tajante: "Yo no miro de dónde vienen, la pregunta es a dónde vamos. Voy a ser el candidato de todos los que coincidan con esta visión", manifestó.

Finalmente, adelantó parte de las propuestas técnicas con las que buscará seducir al electorado porteño, argumentando que la Ciudad ha sufrido un deterioro en el último tiempo.

"Yo creo que se puede recuperar esta ciudad. Hay que hacer obras transformadoras como levantar el tren Sarmiento para sacar todas las barreras que parten la ciudad en dos, volver a poner tecnología porque lo que hicimos quedó en la prehistoria, y recuperar el espacio público y la limpieza, que se nos fue cayendo", detalló.