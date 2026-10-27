Buscaban armas y encontraron más de 50 plantas de marihuana en un departamento

La Policía de la Ciudad secuestró tres armas de fuego y 52 plantas de marihuana durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio de Parque Chacabuco, en el marco de una causa por violencia de género.

La medida fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Civil N° 23, a partir de una denuncia que derivó en una prohibición de acercamiento y en la orden de secuestrar todas las armas de fuego que tuviera el denunciado.

Durante el procedimiento, realizado en un departamento de la calle Salvigny al 1800, efectivos de la Comisaría Vecinal 7B identificaron al involucrado, de 32 años, quien se encontraba junto a su pareja, y secuestraron tres armas de fuego de distinto calibre y sus respectivas municiones.

Entre ellas había un revólver Taurus .357 Magnum, una pistola Glock 17 calibre 9x19 y una escopeta semiautomática Hatsan Escort calibre 12.

Además, en dos habitaciones fueron halladas 52 plantas de marihuana distribuidas en sus respectivos indoors, pese a que el hombre contaba con una autorización de REPROCANN para ocho plantas.

Tras la consulta judicial, el hombre fue notificado de la prohibición de acercamiento, en tanto que las armas y las plantas fueron secuestradas.

El hombre fue sorprendido en calzoncillos durante el allanamiento mientras se encontraba junto a su pareja.

Los efectivos inspeccionaron los distintos ambientes del departamento y documentaron los elementos encontrados, que quedaron a disposición de las autoridades intervinientes para avanzar con las actuaciones.