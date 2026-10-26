León XIV en Argentina: Nahuel Pennisi y Luciano Pereyra son los elegidos para cantarle al Papa

El cantautor argentino Nahuel Pennisi fue el elegido para brindar una presentación musical frente al Papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, el lunes 9 de noviembre, a las 11:30.

El artista expresó su emoción a través de sus redes sociales: “Cantar ante el Santo Padre en mi país es una bendición y un honor inmenso para mí por lo que representa en mi vida”.

Y sumó: “Soy muy creyente y jamás imaginé poder compartir nuestra música en un escenario tan imponente, justo en este momento donde estoy abrazando el repertorio de nuestra querida Negra Sosa, le da un sentido espiritual y cultural muy profundo a esta presentación”.

Días posteriores, puntualmente el miércoles 11, el Pontífice cerrará su visita al país con una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, que comenzará a las 10:00.

La celebración será afuera de la catedral y se espera una afluencia sin precedentes de entre 1.000.000 y 2.000.000 de fieles. En esta oportunidad, el cantante Luciano Pereyra será parte de ese multitudinario encuentro.

Fue el mismo artista, nacido justamente en Luján, quien dio a conocer la noticia en medio de su octava presentación en el Movistar Arena.

Durante el recital, el cantante tomó la palabra y, profundamente emocionado, dijo: “Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa. ¡En mi ciudad de Luján, en donde vivo, viene un Papa! Poder recibirlo, poder cantarle, poder cantarle todos juntos!”.

Por fuera de lo previsto, decidió sumar su versión de “Solo le pido a Dios”, tema emblema de León Gieco, para regalársela a todos los presentes.

La agenda completa, día por día:

Domingo 8 de noviembre: llegada a Buenos Aires

Antes de volar a la Argentina, el Papa celebrará una misa a las 10:30 en Florida, Uruguay. El programa prevé un almuerzo con obispos a las 12:40, la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Montevideo a las 15:10 y la salida en avión hacia Buenos Aires a las 15:30.

• 16:30: llegada a Aeroparque Jorge Newbery y acogida oficial.

• 17:00: visita al Monumento al General San Martín, en la Plaza San Martín.

• 17:20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

• 17:50: encuentro con el presidente Javier Milei.

• 18:30: reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9: Claypole, Palermo y el mundo del trabajo

La jornada comenzará en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, institución que asiste a personas con discapacidad. Luego habrá una misa multitudinaria en Palermo y una serie de encuentros institucionales y religiosos en la Ciudad de Buenos Aires.

• 09:15: visita al personal y a los residentes del Cottolengo.

• 11:30: misa en el Monumento de los Españoles.

• 16:10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

• 17:30: reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas, en el Palacio San Martín.

• 18:45: celebración de vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales, en la Catedral Metropolitana.

• 19:45: cena con los obispos en el Arzobispado.



Martes 10: misa en Córdoba y vigilia con jóvenes

El Papa viajará por la mañana a Córdoba para una misa y un encuentro con integrantes del clero y de la vida consagrada. Regresará a Buenos Aires por la tarde y cerrará el día con una vigilia junto a jóvenes.

• 07:30: salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba.

• 09:00: llegada al aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

• 10:00: misa en el predio previsto para la celebración en Córdoba.

• 15:15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales, en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

• 16:55: salida en avión hacia Buenos Aires.

• 18:10: llegada a Aeroparque Jorge Newbery.

• 20:15: vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.



Miércoles 11: visita a la cárcel, misa en Luján y partida a Perú

La última jornada en la Argentina comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, conocido como la cárcel de Devoto. Después, León XIV viajará a Luján para la misa de cierre de su etapa argentina.

• 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

• 10:00: misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

• 13:30: ceremonia de despedida en el aeropuerto Ministro Pistarini, en Ezeiza.

• 14:00: salida en avión hacia Lima, Perú.

Inscripción para las misas del Papa León XIV en la Argentina:

La visita papal reunirá celebraciones masivas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La organización tiene habilitado un sistema oficial para ordenar el ingreso del público.

El primer paso es ingresar en el portal oficial de la visita elpapaenargentina.com.ar y elegir la celebración. El sistema solicita datos personales y una dirección de correo electrónico. Esa casilla debe validarse con el código que llega durante el procedimiento; sin esa confirmación, la inscripción puede quedar incompleta.

Para las misas masivas, el registro puede hacerse de manera individual o para un grupo de hasta 20 personas. Solo una persona mayor de 16 años puede iniciar el trámite. Los menores deben ser incorporados por un adulto responsable.

Cuando el proceso termina, la plataforma confirma la inscripción y sugiere una puerta de acceso. La organización aclaró que el público general no necesita presentar un código QR para ingresar a las misas. El acceso es libre y el registro es recomendado porque permite ordenar los flujos de asistentes.

El criterio cambia para el encuentro con el clero y la vida consagrada, para el encuentro con jóvenes y para los sectores reservados a personas con discapacidad. En esos casos hay cupos específicos, aprobación de la organización o documentación adicional, y el sistema envía un QR personal e intransferible.

Sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas deben realizar una inscripción obligatoria. Quienes participen del encuentro en la Catedral de Córdoba necesitan completar un registro separado del correspondiente a la misa.

Las personas que soliciten un lugar adaptado deben cargar o validar el Certificado Único de Discapacidad u otra documentación requerida por el formulario. La confirmación enviada por correo debe conservarse para presentarla en el acceso asignado.

Qué hacer después de registrarse:

El portal permite consultar el estado de cada inscripción. Quienes ya completaron el trámite no deben hacerlo nuevamente. Conviene revisar el correo, también la carpeta de mensajes no deseados, y guardar la confirmación.

La organización recomienda consultar la agenda oficial antes de viajar, porque puede actualizar accesos, objetos permitidos, postas de hidratación y recomendaciones de seguridad.