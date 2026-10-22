El motín en la alcaidía por dentro: el robo al policía rehén, 5 horas de tensión y un TV en la celda

El ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, afirmó que los delincuentes que se amotinaron y retuvieron a personal policial en al Alcaidía 1 de Lavalle “serán acusados por robo, privación ilegítima de la libertad y amenazas” por lo que “se van a agravar las penas que están cumpliendo”.



“El celular que usaron (los delincuentes presos) es el que le robaron al oficial mayor que estaba retenido. Le vaciaron todas las cuentas por eso también la acusación de robo”, afirmó Giménez.

Videos filmados por los reclusos con el teléfono del policía mostraban al agente dentro de la celda sentado en uno de los camastros, rodeado por los internos. También mostraron la cobertura televisiva del operativo desde el televisor de la celda. Había 31 detenidos y 23 participaron de los incidentes. Los agentes resultaron ilesos.



“Hagan bajar a un fiscal”, exigió uno de los reclusos, mientras celebraban que la toma aparecía en los medios de comunicación. En otro de los videos mostraron la puerta del acceso a la zona de las celdas del lado de adentro, completamente bloqueada por diferentes elementos. En las imágenes también se vio cómo intentaron romper una de las puertas de las celdas.

“Los reclusos que formaron parte de esto están detenidos. No hay ninguna persona herida. Ya fueron revisados todo el personal policial y los reclusos por el SAME. Ahora están los médicos legistas que van a formar parte del sumario para las actuaciones correspondientes”, afirmó Giménez.

Al oficial policial, los delincuentes “lo tomaron de rehén para negociar, pero no negociaron nada”.

El ministro anunció que la alcaidía 1 de Lavalle será cerrada por un tiempo y todos los detenidos serán trasladados a otras dependencias.

“Los detenidos no tenían armas blancas. La negociación era para preservar la integridad policial. Todos actuaron perfectamente. Se encerró todo para que no haya evasiones”, agregó.



El incidente se inició este mediodía con una pelea entre los presos. “La policía entró, separó a uno de ellos y los 9 restantes” los fueron a increpar. “Cuando el personal policial quiso poner orden fueron tomados de rehenes un subcomisario, un inspector y un oficial mayor”, dijo el Ministro.

Rápidamente, se recuperó la libertad de dos policías, quedando un oficial mayor retenido por los delincuentes.

Se conformó un comité de crisis con el jefe de Policía, el Ministerio, personal de bomberos y el SAME para salvaguardar cualquier circunstancia que podría ocurrir con cualquier persona, tanto para reclusos como personal policial.

Durante la tarde, concurrieron personal de la Fiscalía y se logró la liberación del policía retenido y la toma del control de la alcaidía.

Estuvieron en el lugar coordinando el operativo el Ministro de Seguridad y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

Participó del operativo personal de Alcaidías, DUTIA, DOEM, Cibercrimen, Asuntos Internos, Científica, Cuerpo de Negociadores, Comunal, Cuerpo de Psicólogos, Explosivos, Bomberos y SAME.

Intervino la Unidad de Flagrancia Este de la Ciudad, a cargo de Federico Tropea.