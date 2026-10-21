Increíble choque: fue a probar un auto eléctrico, atravesó la vidriera y destrozó la concesionaria

Un cliente que fue a probar un auto eléctrico en una concesionaria del centro porteño terminó protagonizando un insólito accidente cuando, al activar accidentalmente la caja de cambios, avanzó con el vehículo y chocó contra la vidriera del local y un puesto de diarios reconvertido en cafetería, que al caer dañó una camioneta estacionada. No hubo personas heridas.

El hecho ocurrió el 10 de octubre en una concesionaria ubicada en Carlos Pellegrini al 180, en Buenos Aires, hasta donde se desplazó personal de la Comisaría Vecinal 1 D de la Policía de la Ciudad tras recibir un aviso por un accidente.

Según se informó, el hombre se había subido a uno de los vehículos que estaban en exposición para probarlo, pero al accionar de manera involuntaria la caja de cambios, el auto comenzó a desplazarse y terminó impactando contra la vidriera de la concesionaria y un puesto de diarios instalado en la vereda.

A raíz del choque, el puesto cayó sobre una camioneta que se encontraba estacionada en las inmediaciones y le provocó daños materiales. Pese a la secuencia del accidente, no se registraron personas lesionadas.

En el caso intervino la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del fiscal Santiago Almeida, con la Secretaría Única de la doctora Suárez Fernández, que dispuso caratular las actuaciones como “daños” y notificar al cliente involucrado.