Falso delivery robó un celular, chocó contra un taxi y destrozó la moto: tiene 10 antecedentes

La Policía de la Ciudad detuvo en el barrio de Caballito, y tras una persecución y seguimiento con el Centro de Monitoreo Urbano (CMU), a un delincuente de 28 años con diez antecedentes que le había robado un teléfono celular a un peatón en Almagro y luego en su intento de escapar chocó contra un taxi.

Personal de la Comisaría Vecinal 5 A fue alertado por operadores del CMU por el robo de un motochorro a un peatón en la avenida Corrientes y Mario Bravo.

A partir de allí, se realizó un seguimiento por las cámaras del ladrón a bordo de una Yamaha FZ, que huyó en sentido contrario al tránsito. Los efectivos comenzaron a perseguirlo hasta que el imputado chocó contra un taxi Peugeot 301 en el cruce de las calles Malvinas Argentinas y José Bonifacio.

En ese lugar, el delincuente dejó la moto e intentó huir a pie, aunque fue arrestado por los oficiales a los pocos metros, en Bonifacio al 1600.

El conductor del taxi y su pasajero fueron asistidos por el SAME, aunque no necesitaron ser trasladados.

Se consultó con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 4, a cargo de Martín Yadarola, Secretaría 113 de Mariano Dalbosco, y se dispuso la detención del sujeto y el secuestro de la moto, de un casco, de un teléfono celular y del taxi.

Al ser revisados los sistemas de identificación, este hombre presentaba diez antecedentes delictivos de 2018 a 2025, por causas de robos, infracción en leyes de tránsito, resistencia y desobediencia a la autoridad, tenencia de estupefacientes y encubrimiento agravado.