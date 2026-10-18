Un ladrón tiktoker robaba motos, subía videos a las redes y se burlaba de las víctimas

La Policía de la Ciudad detuvo en la localidad de Villa Caraza, partido bonaerense de Lanús, a un delincuente de 23 años con múltiples antecedentes y un pedido de captura que se dedicaba al robo de motos para luego jactarse de los hechos cometidos en videos de TikTok.

Personal de la División Investigaciones Comunales 2 realizó las tareas para localizar a un ladrón de motos que había sustraído dos vehículos en el barrio de Recoleta durante los meses de julio y agosto violentando sus sistemas de arranque.

Por medio de las cámaras de seguridad se pudo identificar al sujeto y con el análisis de perfiles abiertos de redes sociales, se logró verificar que este hombre subía a su perfil de TikTok fotos con las motos robadas.

La continuidad de las tareas corroboraron su domicilio, en Villa Caraza, partido de Lanús, donde fue arrestado por los oficiales cuando salía de la vivienda.

Este sujeto tenía una orden de captura desde agosto de este año, además de presentar un extenso prontuario delictivo con 14 causas desde 2019 con delitos relacionados a robos, hurtos y tentativas de robos.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 17, a cargo de María Gloria Capanegra, Secretaría 153, dispuso la detención del delincuente y el traslado a la dependencia de seguridad, además del secuestro de su teléfono celular.