¿Se cancela la visita del Papa a la Argentina?: El panorama del Vaticano y el análisis profesional

El Papa León XIV fue internado en en el hospital Gemelli de Roma a sus 71 años, para someterse a una cirugía por un nódulo pulmonar detectado durante un control de rutina; según informó el Vaticano, fue operado por un cáncer de pulmón y la intervención se realizó “con éxito”.

Los médicos prevén una semana de internación y, por ahora, se mantiene el viaje al país del 8 al 11 de noviembre.

La primera pregunta es la que muchos se hacen, ¿puede un hombre de 71 años, recién operado de un pulmón, pasar casi 50 horas arriba de un avión en apenas doce días?

La noticia generó preocupación entre los fieles y una especial expectativa en la Argentina.

La mirada profesional:

Distintos especialistas coinciden en que se trata de una intervención importante y que será necesario evaluar cómo responde el organismo antes de determinar si está en condiciones de afrontar un viaje de esas características.

Sin embargo, difieren en cuanto a las posibilidades de retomar la actividad en un plazo relativamente corto.

Feimann citó al cirujano torácico Omar García. El profesional explicó que el panorama cambia a partir de la confirmación de que el tumor era maligno y de la necesidad de realizar este tipo de cirugía. Según señaló, la recuperación suele ser más lenta que la de otras intervenciones y puede llevar más de dos semanas.

En el caso de una persona de 71 años, agregó, el proceso puede demandar más tiempo y existen otros factores que deben tenerse en cuenta.

"Ahora el panorama cambia con esta cirugía. Si no tiene ninguna complicación en el posoperatorio, en el mediano plazo va a necesitar controles", sostuvo.

“Subirse a un avión aumenta el riesgo de algunas complicaciones:

Por otro lado, Rubén Kowalyszyn, médico oncólogo y presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, expresó: “La realidad es que en general uno recomienda a los pacientes que por 30 días no viajen ni se suban especialmente a un avión después de que le hayan sacado un tercio del pulmón”.

“Subirse a un avión, la descompresión y demás, aumenta el riesgo de algunas complicaciones postoperatorias tardías, como un neumotórax”, sumó.

Asimismo, explicó: “Es muy probable que, si esto se confirma en la pieza quirúrgica, no deba hacer ningún tipo de tratamiento adicional como quimioterapia o radioterapia”.

“Están tratando de modificar su agenda”:

Desde el Vaticano, la periodista Mariana Ríspoli aseguró que pronto habrá novedades en torno a las actividades del Santo Padre.

“Esto va a ser un poco más extenso de lo que se pensaba en un primer momento”, dijo.

Y sumó: “Hoy temprano nos decían que seguramente la quimioterapia no está en las primeras curas que él va a tener. Esto depende de la gravedad. Hay muchos tipos de curas hoy por hoy”.