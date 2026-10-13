Manejaba una banda narco con tobillera electrónica: tenía dos kilos de cocaína, ketamina y tusi

En el marco de las acciones del Ministerio de Seguridad Nacional contra el narcotráfico y el crimen organizado, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una organización narcocriminal liderada por un ciudadano peruano que cumplía arresto domiciliario. Se realizaron seis allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los cuales también posibilitaron el secuestro de más de dos kilos de cocaína.

La presente causa se originó a principios de mayo del corriente año, cuando el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín a cargo de la Dra. Alicia Vence y con intervención de la Secretaría N°5 del Dr. Hernán Ariel Roncaglia, convocó a la División Operaciones Área Metropolitana Sur de esta Institución.

A través de dicha manda judicial, se ordenaba el desarrollo de minuciosas pesquisas orientadas a establecer la presunta existencia de una estructura narcotraficante que poseería un centro de almacenamiento de estupefacientes, ubicado en el partido de General San Martín.

De ese modo, el personal policial llevó adelante diferentes tareas de inteligencia y determinó fehacientemente el funcionamiento de dicha banda, cuyos integrantes se encargaban tanto del acopio como del traslado de drogas hacia diversas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Con el devenir del correspondiente proceso investigativo, se individualizó a un hombre de nacionalidad peruana como líder de las maniobras delictivas. Este sujeto, pese a contar con un frondoso antecedente penal ligado al expendio de estupefacientes, había sido beneficiado con la pena de prisión domiciliaria y portando tobillera electrónica.

Sin embargo, se comprobó que el mismo operaría en complicidad con su núcleo familiar, encargándose también de la venta de narcóticos mediante la modalidad conocida como “delivery” y empleando vehículos de alquiler.

Fruto de la continuación de los trabajos, se localizaron un total de seis inmuebles situados en los barrios porteños de San Nicolás, Palermo, Belgrano y Villa Urquiza, los cuales tendrían directa relación con los ardides investigados.

Habiéndose reunido la totalidad de las evidencias requeridas, la Dra. Vence y el Dr. Roncaglia ordenaron la ejecución de los allanamientos en las viviendas ubicadas sobre las calles Capitán General Ramón Freire, Moldes, Lavalle, Fitz Roy y Álvarez Thomas.

En consecuencia, los agentes ingresaron a cada una de las fincas y detuvieron a cuatro personas: tres hombres (dos de nacionalidad peruana y el restante argentino) y una mujer (ciudadana peruana). Cabe destacar que, entre los arrestados, se halla el cabecilla de la organización.

Durante el transcurso de los operativos, realizados de forma simultánea, se incautaron más de dos kilogramos de clorhidrato de cocaína (un ladrillo con el logo bajorrelieve de delfín), varios gramos de ketamina, tusi y marihuana, dos vehículos de alta gama, diez teléfonos celulares, alrededor de 4 millones de pesos en efectivo, ocho balanzas de precisión, elementos de fraccionamiento y documentación de relevancia para la justicia.

Los detenidos, tres de nacionalidad peruana y uno argentino (todos mayores de edad), quedaron junto a los materiales secuestrados a disposición del magistrado interventor.