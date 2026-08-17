Descubrieron un “vívero” de marihuana y una red de narcos que se dedicaban a la venta de tussi

La presente causa tuvo su origen en abril del corriente año cuando personal de la División Antidrogas Rosario logró la desarticulación de un vivero indoor con secuestro de cogollos incluido y, también, el arresto de un hombre sindicado como el encargado del funcionamiento de dicho cultivo y posterior comercio de la droga.

A medida de que la causa continuó su curso, los agentes de la mencionada dependencia prosiguieron con las tareas investigativas y obtuvieron un dato sumamente importante: el sujeto que previamente había sido detenido tenía un grupo de “colaboradores” que le garantizaban mantener a flote la actividad ilegal.

Por consecuencia de ello, los funcionarios federales extendieron las pesquisas e identificaron a varios individuos que serían partícipes de tales prácticas. Asimismo, localizaron un total de doce inmuebles, once ubicados en Rosario y el restante en la zona de Villa Gobernador Gálvez, los cuales serían empleados para el acopio y venta de las sustancias.

Habiéndose reunido la totalidad de las pruebas solicitadas, la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, a cargo del Dr. César Pierantoni, autorizó la ejecución de los allanamientos.

Los uniformados ingresaron a las fincas, emplazadas sobre las calles España, Amenábar, Italia, Rueda, Tucumán, Roca y en el pasaje Suárez, en la ciudad de Rosario; y sobre la calle García González, en Villa Gobernador Gálvez, consiguiendo la detención de nueve hombres.

Durante el desarrollo de los operativos, que se llevaron a cabo simultáneamente, se incautaron varias dosis de cocaína, tusi y marihuana, 14 pastillas de MDMA/éxtasis, semillas de cannabis, una escopeta recortada calibre 16, un rifle de aire comprimido calibre 4,5, una pistola réplica de aire comprimido, un vehículo, 29 teléfonos celulares, 1.253.000 pesos en efectivo, 700 dólares estadounidenses, cinco balanzas de precisión, una tablet, una notebook, anotaciones, elementos de interés y documentación de relevancia.

Los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los materiales confiscados a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).